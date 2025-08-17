Si tuffa in mare dalla scogliera a Polignano: 23enne muore dopo una caduta di 6 metri

Un ragazzo di 23 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, a Polignano a Mare (Bari) dopo un tuffo da un’altezza di circa 6 metri nelle acque antistanti lama Monachile. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove medici hanno tentato di salvargli la vita con la rianimazione per oltre un’ora. Purtroppo, senza successo.

Polignano a mare – Immagine di repertorio.

Una giornata di vacanza e divertimento si è conclusa in tragedia. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 17 agosto, un ragazzo di 23 anni è morto a Polignano a Mare, in provincia di Bari, dopo un tuffo da un'altezza di circa 6 metri nelle acque antistanti lama Monachile.

Secondo quanto è stato riferito da fonti mediche, il giovane, di origini siciliane (era di Catania), ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale.

Il 23enne, a quanto si apprende, si trovava in Puglia per una vacanza con gli amici. Dopo l'impatto con l'acqua aveva perso subito coscienza.

Immediato è stato l'intervento del personale sanitario del 118 che lo ha soccorso e stabilizzato sul posto. Il 23enne poi è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Monopoli.

Insieme ai medici sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia locale e i Vigili del fuoco. Il recupero del ragazzo è stato particolarmente complesso, sono infatti dovuti intervenire l'elicottero del 118 e un'ambulanza del Servizio di Emergenza Territoriale.

Il giovane è andato in arresto cardiaco e defibrillato più volte sul luogo dell'incidente e durante il trasporto in ospedale.

Anche all'arrivo al pronto soccorso il paziente era in arresto da PEA (attività elettrica senza polso, ndr), una condizione in cui il cuore presenta attività elettrica ma non una contrazione efficace.

I medici hanno tentato di salvargli la vita con la rianimazione per oltre un'ora, purtroppo, senza successo. Il decesso è stato infine constatato poco dopo.

A Polignano si tiene la Red Bull Cliff Diving World Series, famosa gara internazionale di tuffi. Atleti professionisti da tutto il mondo si lanciano nelle acque della nota località pugliese, spesso imitati dai turisti che così facendo, senza l'adeguata preparazione fisica, mettono a rischio la propria vita.