Si sporge troppo dal balcone, bimbo di 4 anni cade nel vuoto ma si salva dopo volo di 4 metri La terribile sequenza, che solo per puro caso non ha avuto esiti nefasti, è accaduta in pochi attimi davanti agli occhi del padre del piccolo che era con lui sul balcone della casa di famiglia in Salento.

A cura di Antonio Palma

Poteva essere una tragedia ma fortunatamente si è concluso solo con ferite non gravi il terribile incidente domestico che ha visto coinvolto un bambino pugliese di soli 4 anni, caduto accidentalmente dal balcone di casa sua nel Salento, facendo un volo nel vuoto di diversi metri.

La terribile sequenza, che solo per puro caso non ha avuto esiti più nefasti, è accaduta in pochi attimi nel pomeriggio di ieri, sabato 11 febbraio, davanti agli occhi del padre del piccolo che non ha potuto fare niente per afferrarlo in tempo. I due erano insieme nella casa di famiglia al primo piano di una palazzina in località Lucugnano, frazione del comune di Tricase, quando è avvenuto l’incidente.

Immediati i soccorsi dei famigliari del piccolo e la chiamata di emergenza l 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza con equipaggio medico che ha prestato la prima assistenza sanitaria al bambino. Il piccolo, anche se era rimasto sempre vigile e cosciente, presentava traumi agli arti e si temeva potesse aver battuto la testa. Quindi è stato disposto il trasporto immediato al pronto soccorso dell'ospedale di Tricase con codice di massima urgenza.

In ospedale, però, i successivi accertamenti clinici fortunatamente hanno escluso conseguenze serie, il bimbo se l’è cavata con una frattura ad una gamba oltre ad alcuni escoriazioni. Il piccolo infatti non ha riportato alcun trauma cranico anche se è stato tenuto sotto osservazione.

Sulla dinamica esatta dell’accaduto, sono partite le indagini per accertare i fatti ed eventuali responsabilità. Secondo una primissima ricostruzione, il piccolo sembra si trovasse sul balcone con il padre che era impegnato a togliere gli addobbi natalizi quando in un attimo di distrazione dell'adulto, si sarebbe sporto troppo precipitando di sotto e facendo un volo di circa 4 metri.