Si sente male nel parcheggio di un supermercato, un passante gli salva la vita guidato al telefono dal 118

Un uomo di 48 anni è andato in arresto cardiocircolatorio nel parcheggio di un supermercato nel Vicentino. Un passante è intervenuto: ha chiamato il 118 e gli ha praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei soccorsi, salvandogli la vita.

Si è sentito male mentre era nel parcheggio di un supermercato ed è stato salvato dall‘intervento tempestivo di un passante che gli ha praticato il massaggio cardiaco sul posto, guidato al telefono degli operatori del 118.

Protagonista della storia un uomo di 48 anni che ha perso conoscenza ed è andato in arresto cardiorespiratorio nel parcheggio del punto vendita Famila di Schio, in provincia di Vicenza.

Un cittadino che si trovava nelle vicinanze ha assistito alla scena e ha subito allertato il 118. In attesa dell'ambulanza, ha seguito le indicazioni degli operatori sanitari che lo hanno guidato mentre eseguiva le manovre di rianimazione.

"È stato rianimato su indicazioni della centrale operativa del 118 di Vicenza che ha fornito istruzioni corrette e puntuali", ha spiegato al Giornale di Vicenza Giulia Castiglione, primario del pronto soccorso.

Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, il 48enne si era ripreso, ma aveva perso polso e coscienza ed è arrivato in ospedale in condizioni instabili. I medici hanno ipotizzato un'embolia polmonare e, mentre erano in corso accertamenti, l'uomo è andato nuovamente in arresto.

Dopo la rianimazione, il paziente è stato portato in emodinamica e le condizioni cliniche del paziente sono migliorate. Poi per sicurezza, il 48enne è stato trasferito a Vicenza. "Il pronto intervento del cittadino che ha chiamato e ha seguito le indicazioni della centrale operativa è stato fondamentale per salvare la vita del paziente", ha sottolineato Castiglione.

Il primo soccorso è importante perché permette di intervenire subito in caso di incidente o malore, prima dell’arrivo dei soccorsi sanitari, per stabilizzare le condizioni della persona coinvolta, evitando danni più gravi e, in alcuni casi, conseguenze fatali. Si tratta di pochi minuti che possono fare davvero la differenza.