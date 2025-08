Si sente male durante un’escursione in Grecia, 14enne affetto da anidrosi salvato da trapianto a Torino

Un ragazzo di 14 anni è stato salvato grazie a un trapianto di fegato alle Molinette di Torino, dove era stato trasportato in super-urgenza nazionale. Al 14enne, affetto da anidrosi, una rara malattia che non consente di produrre sudore, era stata diagnosticata un’insufficienza epatica da colpo di calore. Si era sentito male durante un’escursione in Grecia.