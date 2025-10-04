Si schiantano con l’auto contro un camion: 4 morti e 5 feriti a Scanzano Jonico

Quattro persone sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 598 di Fondovalle dell’Agri, nel territorio di Scanzano Jonico (Matera). Il grave incidente ha coinvolto un’auto da 7 posti e un camion. All’interno della vettura viaggiavano in dieci.

Drammatico incidente stradale nel Materano. Quattro persone sono morte in un incidente avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico, sulla strada statale 598 Fondovalle dell'Agri. Le vittime, secondo le prime informazioni, sarebbero tutti uomini di nazionalità pakistana. I quattro, stando a quanto si apprende, viaggiavano insieme ad altre sei persone che sono rimaste ferite, quindi in dieci in totale, in un'auto da sette persone che si sarebbe scontrata con un camion.

Il grave incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 14.20 e ha coinvolto una Renault Scenic 7 posti di colore grigio e un camion. A seguito del violento impatto, quattro occupanti hanno perso la vita mentre le restanti sei persone sono state trasportate d'urgenza in gravi condizioni in vari ospedali lucani. Due dei feriti, in particolari, sarebbero in condizioni molto gravi. Sul posto è intervento anche l'elisoccorso insieme a vigili del fuoco e la Polizia di Stato per i rilievi di rito.

Il tratto di strada interessato dall'incidente è al momento chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli.

Articolo in aggiornamento