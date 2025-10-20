Si schianta in moto a La Spezia, Federica Tripoli muore a 32 anni: i suoi organi salvano la vita a 5 persone

La tenente di vascello della Marina Militare Federica Tripoli è morta a 32 anni dopo un grave incidente in moto. La giovane è stata ricoverata in ospedale per 15 giorni. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi, che salveranno la vita a 5 persone in lista per un trapianto.

Federica Tripoli, 32 anni

È morta a 32 anni Federica Tripoli, tenente di vascello della Marina Militare originaria di Casamassima (Bari) e vittima di un incidente in moto avvenuto lo scorso 3 ottobre. La giovane è morta all'ospedale San Martino di Genova, dove era stata trasportata d'urgenza dopo lo schianto in moto. Le ferite si sono rivelate troppo gravi e dopo 15 giorni di sofferenze, la 32enne è purtroppo deceduta.

La 32enne era imbarcata come tenente di vascello sulla fregata Luigi Rizzo con base a La Spezia. Il suo percorso nella Marina era iniziato in giovanissima età dopo aver conseguito il diploma al liceo Cirillo di Bari. La giovane aveva proseguito la sua formazione specifica nelle forze armate fino a raggiungere il ruolo di tenente di vascello a La Spezia.

Il suo incidente stradale era avvenuto lo scorso 3 ottobre: la ragazza era infatti a bordo della sua moto in provincia di La Spezia quando si è verificato lo schianto. Le cause del sinistro stradale sono ancora in fase di accertamento e dalle prime indiscrezioni sembra che non fossero coinvolte altre automobili.

I familiari della 32enne hanno autorizzato la donazione degli organi, che ha salvato la vita a 5 pazienti in lista per il trapianto. Nel frattempo il capo di Stato maggiore della Marina militare, Enrico Credendino, ha espresso il suo profondo cordoglio e la sentita vicinanza ai familiari del tenente di vascello Federica Tripoli. "Siamo profondamente addolorati – ha scritto – dalla morte di Federica, scomparsa a causa di un tragico incidente stradale".

La nota è stata postata dall'account ufficiale della Marina sui propri profili social per dare l'addio alla 32enne morta in tragiche circostanze. La famiglia della 32enne ha voluto ringraziare il personale medico dell'ospedale genovese per essersi preso cura di Federica fino alla fine.