Si schianta contro un’auto col quad appena acquistato e muore a 52 anni L’incidente è avvenuto alle 11.30 di domenica 14 maggio a Porto Viro, Rovigo. Indagini in corso, pare che Riccardo Rossi avesse appena acquistato il mezzo percorrendo appena 40 metri prima dello schianto.

A cura di Biagio Chiariello

Un incidente con il quad che aveva acquistato da poco: è morto così un imprenditore polesano, Riccardo Rossi, di 52 anni. L'uomo era in sella alla moto a quattro ruote quando si è scontrato con una Golf parcheggiata nella mattina di ieri 14 maggio alle 11,30 nei pressi di via IV Novembre a Porto Viro, in provincia di Rovigo.

Stando a quanto ricostruito, Rossi aveva guidato il quad per soli 40 metri prima dello schianto mortale. Forse la voglia di provare il nuovo veicolo, unitamente al manto stradale reso viscido dalla pioggia di questi giorni sono diventati una trappola mortale.

Inutili i soccorsi dei medici del Suem. Il 52enne ha avuto un arresto cardiaco dovuto al violento impatto, ma è stato subito stabilizzato. Nel frattempo è arrivato l'elisoccorso da Padova per trasportarlo d'urgenza, ma nonostante tutte le cure prestate, si è spento poco dopo il suo accesso all'ospedale: le lesioni riportate erano troppo gravi.

La tragica notizia ha fatto presto il giro della zona dove Riccardo era noto già per essere stato un ex ristoratore. Ora era titolare di una impresa di carpenteria, alla quale collaborava con la moglie. La comunità si stringe al dolore della donna, Barbara, e delle figlie Beatrice e Matilde. I suoceri gestivano una rinomata rosticceria a Porto Viro. Rossi era anche un appassionato di auto e moto, e non era difficile vederlo ai raduni di mezzi storici che venivano organizzati in zona a bordo della sua Mille Miglia rossa.

Il sindaco Valeria Mantovan ha subito rivolto "un forte abbraccio alla famiglia".