Tragico schianto in motorino ad Alessandria, Gabriele muore nel giorno del suo 18esimo compleanno

Gabriele Maranzana proprio oggi era diventato maggiorenne. Fatale uno schianto sulla strada provinciale 155 a Basaluzzo dove il ragazzo in sella alla motorino si è scontrato con un’auto all’altezza di un incrocio.

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Sarebbe dovuto essere il giorno del passaggio alla vita adulta, quei diciotto anni tanto attesi per essere più indipendenti ma un tragico incidente stradale oggi ha spezzato in un attimo sogni, speranze e una vita tutta da vivere dell'appena maggiorenne Gabriele Maranzana. Il giovane piemontese è deceduto in un tragico schianto in motorino avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 17 giugno, a Basaluzzo, in provincia di Alessandria.

Il giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare la maggiore età, l'adolescente ha trovato una tragica morte lungo la strada provinciale 155, all’incrocio con via del Corriere, mentre procedeva in sella al suo motorino per raggiungere il luogo di lavoro dove era impegnato durante il periodo estivo. Fatale lo scontro con una vettura all'altezza dell' incrocio che purtroppo non gli ha dato scampo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe sbandato nel tentativo di evitare l'auto finendo però fuori strada e impattando violentemente contro un palo dell'illuminazione.

Immediati i soccorsi da parte di alcuni passanti e poi dei servizi di emergenza medica del 118 ma purtroppo per il diciottenne non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimarlo ma le condizioni del giovane erano apparse fin dal primo momento estremamente critiche e purtroppo hanno dovuto accertarne il decesso sul posto poco dopo. Sul luogo del sinistro stradale sono accorsi successivamente anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri sia per i rilievi del caso, che aiuteranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale, sia per la gestione della viabilità che è rimasta bloccata.

La tragedia ha sconvolto sia la comunità di Basaluzzo, dove è avvenuta la tragedia e dove vive parte della famiglia del diciottenne, sia la comunità di Predosa, sempre nell'Alessandrino dove il ragazzo abitava coi familiari. "È una grande disgrazia. conoscevo lui e la famiglia " ha dichiarato la sindaca di Predosa.