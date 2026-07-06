Tragico schianto in scooter a Cerreto Guidi, morto a 18 anni il giovane calciatore Thomas Rannino

Thomas Rannino avrebbe esordito quest’anno in Eccellenza. L’addio della società sportiva: “Continuerai a correre con noi, in ogni allenamento, in ogni partita, in ogni vittoria”.

Immagine di archivio

Un tragico incidente stradale in motorino è costato la vita al giovane calciatore toscano Thomas Rannino, deceduto a soli 18 anni nella notte tra domenica e lunedì a Cerreto Guidi, nella città metropolitana di Firenze. La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte di oggi, lunedì 6 luglio, sulla via Francesca Sud, in località Stabbia. Per motivi ancora da chiarire, la giovane promessa del calcio fiorentino si è scontrato violentemente con un’autovettura con un impatto che non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo del sinistro stradale è intervenuto tempestivamente il personale medico del 118 che ha fatto di tutto per cercare di salvare il ragazzo ma purtroppo senza esito. Il giovane era ancora in vita al momento dell’intervento dei soccorsi ed è stato trasportato in codice di massima urgenza all'ospedale San Giuseppe di Empoli dove però è arrivato in condizioni già disperate. Nonostante gli sforzi dei medici, il giovane non ce l'ha fatta e i sanitari hanno dovuto dichiararne il decesso poco dopo.

Illese invece le due persone a bordo dell’auto coinvolta nello schianto. I due sono stati ascoltati dalle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire la dinamica dello schianto.

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La tragedia ha sconvolto parenti e amici del 18enne ma anche tutta la comunità di Pieve a Ripoli, dove abitava coi famigliari, e il mondo del calcio fiorentino dove Thomas Rannino si era distinto nelle categorie giovanili e dove da questa stagione avrebbe affrontato il campionato di Eccellenza in prima squadra.

Commosso il ricordo che gli ha riservato la sua squadra, la LampoMeridien, in cui era entrato a fare parte la scorsa stagione con il team Juniores Élite. “Ci sono notizie che nessuno vorrebbe mai dover scrivere. La LampoMeridien piange la prematura e tragica scomparsa del proprio tesserato Thomas Rannino, venuto a mancare nella notte a seguito di un drammatico incidente. Con il suo impegno, il suo talento e la sua dedizione aveva saputo conquistare la stima di compagni, allenatori e dirigenti, dimostrando qualità importanti dentro e fuori dal campo” scrive la squadra.

“Oggi non esistono parole capaci di dare un senso a un dolore così grande. Rimangono il silenzio, le lacrime e il ricordo di un ragazzo che resterà per sempre parte della nostra famiglia. Il Presidente, i dirigenti, gli allenatori, i compagni di squadra e tutta la LampoMeridien si stringono con immenso affetto alla famiglia Rannino e a tutti i suoi cari, esprimendo le più sentite condoglianze” prosegue la nota della società che conclude: “Ciao Thomas. Continuerai a correre con noi, in ogni allenamento, in ogni partita, in ogni vittoria. Per sempre nei nostri cuori”.