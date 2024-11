video suggerito

Si schianta contro un albero mentre fa parapendio in Alto Adige: morto un 46enne Un uomo di 46 anni è morto dopo lo schianto contro un albero mentre faceva parapendio in Alto Adige, a Plan de Corones. Sul posto lo staff del Soccorso Alpino, il 118 e le forze dell'ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 46 anni è morto in Alto Adige dopo essere precipitato con il parapendio a Plan de Corones, conosciuta come una delle mete preferite degli sciatori nei mesi invernali. Sul posto è intervenuto lo staff del Soccorso alpino, l'elicottero Pelikan 2, i carabinieri e la guardia di finanza insieme alla centrale del 118.

Secondo quanto reso noto, il 46enne italiano si sarebbe schiantato contro un albero. L'incidente si è verificato sulla pista da sci "Silvester" che scende dalla vetta della montagna e arriva a Riscone. L'uomo stava scendendo con il parapendio nello stile speedflying, ossia a bassa quota e velocità sostenuta, quando per cause da accertare è finito contro un albero.

Lo stile nel quale si stava cimentando il 46enne prevede una velocità anche di 100 chilometri orari con l'utilizzo di una "vela" più piccola rispetto a quella tradizionale. Per questo motivo, l'impatto sarebbe risultato quasi inevitabile per l'uomo che, sempre secondo quanto finora accertato, sarebbe deceduto sul colpo.

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118 e dello staff del Soccorso Alpino, per il 46enne non vi è purtroppo stato nulla da fare ed è apparso chiaro fin dai primi istanti dell'intervento. Le forze dell'ordine ora dovranno chiarire cosa sia effettivamente accaduto prima dello schianto e se vi siano eventuali responsabilità.

Per il momento, però, si protende per la pista del tragico incidente durante l'attività sportiva. La dinamica dovrà comunque essere accertata dalle autorità che sono al lavoro per chiarire quanto accaduto con rilievi e accertamenti sul posto.

Sono per il momento ancora sconosciute le generalità del 46enne deceduto nello schianto. Ulteriori informazioni saranno disponibili con il prosieguo delle indagini da parte della autorità preposte alle indagini.