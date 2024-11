Si schianta con la moto contro un camion a Cagliari: morto centauro di 55 anni

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Efisio Pancrazio Saba, 55 anni.

Un uomo di 55 anni è morto nella mattinata di oggi, martedì 26 novembre, in un incidente avvenuto lungo la statale 554 a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. Il 55enne era a bordo della sua moto quando ha perso il controllo del mezzo e, per cause ancora da chiarire, si è scontrato violentemente con un camion.

La vittima si chiamava Efisio Pancrazio Saba. Il motociclista, residente a Cagliari ma nato in Svizzera, è stato sbalzato dalla sua Honda 600 ed è finito sull'asfalto all'altezza del bivio con Quartucciu, nei pressi di un supermercato.

Dopo lo schianto sono stati attivati immediatamente i soccorsi, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con un'ambulanza, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il 55enne ma per lui non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

Sul luogo del sinistro si è recato anche il personale Anas. La carreggiata in cui è avvenuto l'incidente, all'altezza del chilometro 8,800, è stata chiusa al traffico. Le operazioni dei soccorritori hanno causato forti rallentamenti.

Della vicenda si stanno occupando i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu, che subito dopo il sinistro hanno effettuato i rilievi di legge che saranno utili a ricostruire l'esatta dinamica e le responsabilità dell'incidente.

In base a quanto è stato riportato dai quotidiani locali, inizialmente il camionista non si sarebbe accorto dell'impatto e avrebbe proseguito la sua marcia per alcuni metri. Poco dopo, essendosi reso conto di quanto accaduto, si sarebbe fermato per prestare soccorso al 55enne.

Il centauro è il quarto morto sulle strade sarde in quattro giorni, dopo i tre ragazzi di 17 anni che hanno perso la vita nel fine settimana scorso: la coppia di giovani fidanzati che viaggiava su un motorino e che si è scontrata con un’auto e la ragazza investita sulle strisce pedonali e uccisa da un pensionato di 82 anni.