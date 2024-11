video suggerito

Tragico schianto col motorino nella notte, morti due 17enni a Iglesias L’incidete stradale mortale sulla Statale 130 alle porte di Iglesias, nella provincia del Sud Sardegna. I due minori si sono scontrati con un’auto intorno all’una di notte di oggi domenica 24 novembre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

122 CONDIVISIONI condividi chiudi

Drammatico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, due 17enni sono morti in un tragico schianto stradale sulla Statale 130 alle porte di Iglesias, nella provincia del Sud Sardegna. Il dramma si è consumato nelle primissime ore di oggi, domenica 24 novembre, nei pressi dello svincolo per l'abitato di Iglesias.

A perdere la vita due minori del posto che viaggiavano su un motorino che, per cause ancora tutte da chiarire, si è scontrato violentemente con un’auto che percorreva la stessa arteria stradale. Un impatto fortissimo che non ha lasciato scampo ai due ragazzi nonostante l’intervento immediato dei soccorsi giunti sul posto.

L’allarme è scattato intorno all’una di notte quando sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con l’ambulanza e la squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Iglesias. I soccorsi hanno provato a rianimare i due diciassettenni ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Gli operatori medici si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso poco dopo sul posto.

Soccorso e medicato anche il conducente della vettura coinvolta nel sinistro che è stato rinvenuto in stato di shock e con alcune contusioni dovuti all’impatto col motorino. Dai primi controlli medici l'uomo non avrebbe riportato nessuna ferita grave.

Sul luogo dell’accaduto, oltre ai medici e ai pompieri, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale mortale.