Cagliari, è morta Beatrice Loi, studentessa di 17 anni investita da un'auto mentre andava a scuola È morta all'ospedale Brotzu di Cagliari Beatrice Loi, 17 anni, la studentessa investita ieri mattina mentre attraversava la strada per andare a scuola: un'auto guidata da un 82enne l'ha investita sulle strisce pedonali.

A cura di Annalisa Cangemi

Non ce l'ha fatta Beatrice Loi, la ragazza di 17 anni che era stata investita ieri mattina mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in viale Colombo, per andare al Liceo Scientifico "Alberti". Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto davanti alla scuola.

La giovane era stata trasportata in ospedale subito dopo l'incidente, ma le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Era ricoverata in Rianimazione con la prognosi riservata. Dopo aver lottato per diverse ore tra la vita e la morte, la 17enne, residente in un comune dell'hinterland cagliaritano, è deceduta all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Al volante dell'auto, un Fiat Panda, che ha investito la studentessa c'era un pensionato di 82 anni, che si era subito fermato per prestare soccorso. Sul posto erano intervenute subito un'automedica e un'ambulanza del servizio 118, ma non c'è stato nulla da fare: le condizioni di Beatrice erano disperate. La polizia locale di Cagliari, arrivata sul luogo dell'incidente, aveva avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. All'uomo è stata immediatamente ritirata la patente e sarà deferito alla procura della Repubblica per il reato di lesioni stradali.

Salgono a tre le vittime della strada i Sardegna nelle ultime 24 ore

La tragica morte di Beatrice Loi si aggiunge all'incidente mortale avvenuto nella notte a Iglesias, in cui hanno perso la vita due ragazzi di 17 anni. Il sinistro è avvenuto lungo la Statale 130. I due giovani viaggiavano su una moto che per cause ancora da accertare si è scontrata con un'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico che al suo arrivo ha solo potuto constatare il decesso dei due ragazzi.

Si chiamavano Aurora Marcia e Riccardo Lai, e per loro è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali: "Si invitano i cittadini – questa la nota del Comune- le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e produttive a esprimere, nelle forme ritenute opportune, la propria partecipazione al cordoglio. La comunità di Iglesias si stringe attorno alle famiglie di Aurora e Riccardo, condividendo il loro immenso dolore e offrendo tutto il sostegno possibile in questo momento di profonda tristezza".