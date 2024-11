video suggerito

Ragazza di 17 anni investita mentre attraversa sulle strisce a Cagliari: ricoverata in gravissime condizioni Una ragazza di 17 anni è stata investita da un'auto nella mattinata di oggi, sabato 23 novembre, mentre attraversava sulle strisce pedonali a Cagliari. Il conducente si è subito fermato per prestarle soccorso. La 17enne è stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu. Ora è ricoverata in fin di vita nel reparto di Rianimazione.

A cura di Eleonora Panseri

Una ragazza di 17 anni è stata investita da un'auto nella mattinata di oggi, sabato 23 novembre, mentre attraversava sulle strisce pedonali a Cagliari. La 17enne è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

La giovane sarebbe stata travolta dalla vettura intorno alle 8.30 del mattino in via Cristoforo Colombo, davanti a piazza dei Centomila, mentre stava attraversando la strada per raggiungere il liceo scientifico Alberti, dove si stava recando per frequentare le lezioni, si legge sulla Nuova Sardegna, che ha riportato una prima ricostruzione dell'incidente.

In quel momento, l’auto, che procedeva in direzione Sant’Elia, non si è fermata davanti alle strisce pedonali per farla attraversare e l’ha investita. Il conducente della vettura, un pensionato, si è immediatamente fermato per prestarle soccorso.

Subito dopo sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. La ragazza è stata trasportata d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale cagliaritano. La 17enne ora si trova ricoverata in fin di vita nel reparto di Rianimazione, la prognosi è rigorosamente riservata.

Insieme ai sanitari del 118 è intervenuta sul luogo anche la Polizia locale per occuparsi dei rilievi del caso che serviranno a fare luce sull'esatta dinamica dell'incidente. Le indagini sono in corso.

In aggiornamento.