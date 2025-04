video suggerito

Elba, schianto in moto mentre va al lavoro: il corpo trovato da un passante Andrea Senesi, 48 anni, dipendente della società Esa e residente a Capoliveri, ha perso la vita ieri mattina all’alba in un violento schianto in moto mentre si recava al lavoro. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un drammatico incidente ha scosso la comunità dell'Isola d'Elba alle prime luci dell’alba di ieri, giovedì 3 aprile. Andrea Senesi, 48 anni, dipendente della società Esa e residente a Capoliveri, ha perso la vita in un violento schianto mentre si recava al lavoro.

L’impatto si è verificato intorno alle 5.30 lungo la via principale di Mola, alle porte di Portoferraio. Per cause ancora da accertare, il motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della segnaletica stradale, installato accanto alla carreggiata per indicare i prezzi del carburante del vicino distributore. Senesi, autista per l’azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti sull’Isola d’Elba, stava percorrendo quel tratto di strada per iniziare il turno delle 6.

Il suo corpo è stato scoperto da un automobilista, appena fermatosi per fare rifornimento, che ha immediatamente dato l’allarme. In stato di shock, l’uomo è riuscito a fermare un’altra vettura di passaggio: a bordo si trovavano due agenti della polizia, diretti al commissariato per prendere servizio. I soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul posto, ma per Andrea Senesi non c’era purtroppo più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Leggi anche Pescatore scivola dalla scogliera in Sicilia, trovato in mare il corpo senza vita del 44enne

In una nota ufficiale, l’amministrazione comunale di Portoferraio ha espresso profondo cordoglio: "L’amministrazione comunale esprime il proprio dolore per la prematura scomparsa di Andrea Senesi, originario di Portoferraio ma residente a Capoliveri. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze".