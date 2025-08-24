Attualità
Video thumbnail

Si ribalta una gondola a Venezia e i turisti cadono nel canale: escono dall’acqua aggrappandosi alle grate

Nella mattina di oggi domenica 24 agosto si è ribaltata una gondola a Venezia: in acqua sono caduti il gondoliere e i turisti a bordo. Sono riusciti a raggiungere la strada aggrappandosi alle grate dei palazzi e raggiungere il piccolo ponte della zona.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Paura per alcuni turisti a Venezia. Nella mattina di oggi domenica 24 agosto una gondola si è ribaltata facendo fare un "bagno" non previsto al gondoliere e agli ospiti a bordo. Si sta cercando di capire con precisione il motivo del ribaltamento.

Stando alle prime informazioni, all'origine dell'incidente ci sarebbe stato un movimento improvviso dei passeggeri. Forse si sono spostati per fare una foto sbilanciando in questo modo la tradizionale imbarcazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche perché l'incidente è avvenuto in una zona interna della città lagunare.

I turisti si sono aggrappati alle barche ormeggiate o alle grate di alcune finestre dei palazzi a pelo d'acqua. Così facendo sono riusciti a tornare a riva. Intanto sui social (sulla pagina Facebook "Venezia non è Disneyland") è stato diffuso il video in cui si vede il momento in cui i turisti e il gondoliere, aiutate dalle altre persone in strada, escono dall'acqua. Alcune di loro si sono aggrappate infatti alle grate dei palazzi e hanno raggiunto così un piccolo ponte della via.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Vertice Putin-Zelensky più lontano, lettera di Trump a leader Kiev: “Fermiamo carneficina"
Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: 146 per parte
Trump sulla possibile pace: “Incontro tra Zelensky e Putin? Preferirei non essere presente"
Secondo Trump "tra due settimane" sapremo se ci sarà la pace: "Se no cambieremo tattica"
L’analisi degli esperti: “Trump offre garanzie vaghe, il vero banco di prova sarà per l’Europa”
Cos'è l'articolo 5 della Nato e perché se ne parla per l'Ucraina: cosa dice la proposta di Meloni
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views