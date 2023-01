Si ribalta in un canale con la BMW e rischia di annegare: carabinieri gli salvano la vita. Il video Finisce nel canale con la Bmw e viene salvato dall’annegamento dai Carabinieri. È accaduto qualche giorno fa a Comacchio, nel Ferrarese. I militari hanno postato il video dell’intervento sui social.

A cura di Biagio Chiariello

Immagini confusionarie, registrate da una body cam, una piccola telecamera in dotazione ai carabinieri per filmare gli interventi di soccorso. Ma quella diffusa dagli stessi militari dell'Arma è una sequenza video che rende bene l’idea dei momenti concitati e di pura adrenalina vissuti venerdì 13 gennaio, alla sera, in via Volania a Comacchio, in provincia di Ferrara.

L'uomo, 40enne di Ostellato, era finito fuori strada con la sua Bmw, capottando in un canale a lato strada. Non riusciva ad uscire dal veicolo. È stato un passante a segnalare l’accaduto ai carabinieri che sono intervenuti per primi con due pattuglie capeggiate dal maggiore Luca Treccani. Una volta sul posto i militari si sono gettati nelle acque gelide per liberare l'uomo.

Nei pochi secondi, di immagini, in bianco e nero, si sentono le voci concitate dei carabinieri che estraggono all’ultimo momento l’uomo dall’auto, quanto l’acqua aveva già invaso completamente l’abitacolo e l’aria a disposizione era rimasta veramente poca.

E ieri, 19 gennaio, il fortunato 40enne ha fatto visita ai Carabinieri ai quali ha espresso il proprio ringraziamento.

I momenti salienti dell'intervento di soccorso sono stati pubblicati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sui canali social istituzionali.