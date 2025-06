video suggerito

Si masturba in biblioteca davanti a tre studentesse: 50enne denunciato a Perugia Tre studentesse di Perugia hanno denunciato un uomo di 50 anni che ha compiuto atti di autoerotismo in biblioteca. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ha fermato l'uomo, già noto per comportamenti inappropriati, denunciandolo per atti osceni e molestie.

A cura di Biagio Chiariello

Un episodio inquietante ha turbato la quiete di una biblioteca comunale di Perugia, solitamente frequentata da studenti e scolaresche. Tre giovani universitarie, tutte ventenni e fuori sede, si erano recate nella struttura per studiare, quando sono rimaste sconvolte dal comportamento inaccettabile di un uomo presente tra gli scaffali. Secondo quanto riferito dalle ragazze, il soggetto – un cinquantenne residente in città – si sarebbe reso protagonista di atti di autoerotismo in piena vista, all’interno della sala lettura.

Le tre studentesse, profondamente a disagio, hanno immediatamente chiesto aiuto al personale del front office. Le dipendenti della biblioteca, già a conoscenza dell’uomo per precedenti atteggiamenti inappropriati (sebbene mai così gravi), non hanno esitato a contattare la Polizia Locale, che è intervenuta prontamente sul posto.

Le giovani hanno formalizzato una querela e, in seguito agli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per molestie, disturbo alla persona e atti osceni in luogo pubblico. Si tratta del primo episodio di tale portata all’interno della biblioteca, che in passato aveva comunque già segnalato comportamenti discutibili da parte dello stesso individuo.

Il Comune di Perugia ha assicurato che l’edificio è ora oggetto di monitoraggio costante per evitare il ripetersi di situazioni simili, in considerazione dell’elevata presenza quotidiana di utenti giovanissimi. Un intervento necessario per restituire ai frequentatori un ambiente sicuro, rispettoso e protetto.