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Scoperta distilleria clandestina a Treviso, sequestrati 11 mila litri di vino e 500 di grappa

Scoperta nell’Opitergino (Treviso) una distilleria clandestina. Denunciati produttore e titolare della cantina per reati punibili con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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La distilleria clandestina scoperta a Treviso
La distilleria clandestina scoperta a Treviso

Produceva illecitamente 11 mila litri di vino e 500 di grappa. Si tratta di una distilleria clandestina scoperta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso. Sono stati sequestrati anche un alambicco, delle cisterne utilizzate per la produzione, e 1.500 di vinaccia pronta per la distillazione.

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L’attività investigativa trae origine da un controllo stradale operato dai finanzieri della Tenenza di Oderzo, nel corso del quale è stato individuato un veicolo commerciale intento al trasporto di 750 litri  di vino privo della documentazione necessaria per la tracciabilità del prodotto.

Durante l'indagine seguita a quel controllo, l’Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi Ufficio ICQRF Italia Nord  Est di Susegana, sono arrivati alla cantina produttrice del vino  irregolarmente trasportato e qui hanno sequestrato oltre 110 litri di grappa e 50 litri di prodotto liquoroso, che le Fiamme Gialle ipotizzano possa essere “Sangue del Piave”. Il vino era contenuto in bottiglie prive di contrassegno di Stato e dell’obbligatoria etichettatura, che erano state nascoste all’interno di un magazzino degli attrezzi. Trovati anche 11 mila litri di vino bianco detenuto in esubero rispetto alla giacenza contabile di magazzino.

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Inoltre i militari hanno ricostruito la filiera di produzione dei distillati, identificandone il produttore. Quest’ultimo è stato quindi sottoposto a perquisizione, a seguito della quale è stata rinvenuta una vera e propria distilleria clandestina, sequestrata insieme ad un alambicco con cisterne.

All’esito delle operazioni, pertanto, il distillatore e il titolare della cantina sono stati denunciati  alla Procura della Repubblica di Treviso per i reati di fabbricazione clandestina di alcole e sottrazione al pagamento dell’accisa sulle bevande alcoliche, condotte punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa non inferiore a 7.746 euro.

Inoltre, il titolare della cantina dovrà rispondere anche per le sanzioni amministrative sulle eccedenze di vino rispetto alle giacenze contabili.

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