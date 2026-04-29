Produce e vende 8mila litri di vino nella sua cantina abusiva: nei guai un’azienda agricola di Agrigento

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento e gli ispettori dell’Ufficio ICQRF (Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali) della Sicilia hanno scoperto una cantina abusiva con all'interno 8mila litri di vino. L'operazione delle Fiamme Gialle arriva durante alcuni controlli nel settore agroalimentare eseguiti nelle ultime settimane nella provincia di Agrigento. Nel mirino è finita un'azienda agricola di Palma di Montechiaro: in poco tempo è stata disposta la chiusura della cantina ritenuta completamente abusiva.

Il provvedimento è stato disposto dopo che è stata accertata la mancanza delle "autorizzazioni sanitarie obbligatorie per la produzione e la conservazione di alimenti e bevande destinati al commercio, nonché dei requisiti igienico-strutturali richiesti dalla normativa vigente". Nel dettaglio, i finanzieri della Tenenza di Licata e gli ispettori dell’ICQRF Sicilia hanno sottoposto a sequestro oltre 8mila litri di vino, sia sfuso che imbottigliato, perché completamente privo di tracciabilità e di certificazioni d'origine. Ecco quindi l'immediata chiusura della cantina e ai proprietari sono state contestate le violazioni amministrative.

In una nota stampa la Guardia di Finanza ha precisato che "il settore vitivinicolo rappresenta una delle espressioni più riconoscibili del Made in Italy nel mondo. Difenderlo da filiere illecite e produzioni abusive significa preservare non soltanto il valore economico delle imprese oneste, ma anche la reputazione internazionale di un patrimonio produttivo e culturale che affonda le radici nella storia e nel territorio". Ai produttori quindi è chiesta legalità e trasparenza nei loro prodotti.