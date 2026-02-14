Si infatua della professoressa, la perseguita e le ruba il cellulare: scatta il braccialetto elettronico

Uno studente di 28 anni si è infatuato della professoressa e ha iniziato a perseguitarla tanto da arrivare a rubarle il cellulare per evitare che chiamasse le forze dell’ordine: ora lui è destinatario del divieto di avvicinamento e indosserà il braccialetto elettronico.

Immagine di repertorio

Per uno studente è scattato il divieto di avvicinamento dopo che si è infatuato della professoressa e ha iniziato a perseguitarla tanto da arrivare a rubarle il cellulare. La donna ha dovuto vivere con un grave stato di ansia e di paura: ha subito denunciato e si sono attivate le indagini della Squadra Mobile di Lecce. Poco dopo gli agenti hanno eseguito un'ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla professoressa, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Lecce, su richiesta della locale Procura. Destinatario della misura è uno studente di 28 anni di origini gambiane: dovrà difendersi dal reato di atti persecutori e furto aggravato commessi ai danni di una donna di cui si era infatuato. I due si erano conosciuti nella scuola che lui frequentava e dove insegnava la donna.

Stando a quanto denunciato dalla donna e da quanto emerso dalle indagini, l'uomo bersagliava continuamente la professoressa con continue chiamate e messaggi. Non solo: si presentava sotto casa sua e negli altri luoghi di lavoro della donna. Era arrivato persino a rubarle il telefono per poterla controllare e per evitare che la sua vittima chiamasse le forze dell'ordine: la donna era vittima di un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché, un fondato timore per la propria incolumità. La professoressa era costretta così a modificare le proprie abitudini di vita tanto da cambiare il luogo di lavoro.

Gli atti persecutori andavano avanti da tempo. Già nel luglio del 2024 il 28enne era stato destinatario di un provvedimento di ammonimento del Questore di Lecce, con il quale era stato invitato a cessare gli atteggiamenti di stalking nei confronti della donna. Ma non si è mai fermato: ora è scattato il divieto di avvicinamento con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 1000 metri dalla donna e dai luoghi da questa abitualmente frequentati. Il 28enne dovrà indossare il braccialetto elettronico e non potrà mai comunicare con la donna.