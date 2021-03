in foto: Immagine di Archivio

Tragedia nelle scorse ore nel tratto abruzzese dell’autostrada A14 Bologna-Taranto: un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito dalla motrice di un camion mentre assisteva un camionista rimasto in panne su una piazzola di sosta. Il dramma si è consumato nelle prime ore di questa mattina nel tratto della A14 compreso tra le uscite di Pescara Sud e Pescara Ovest nel territorio del comune di Francavilla al mare, in provincia di Chieti. La vittima del terribile incidente stradale è un uomo di 46 anni originario di San Severo, in provincia di Foggia. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava assistendo un camionista suo parente che alcune ore prima aveva forato una ruota del tir in autostrada e aveva chiesto assistenza ad alcuni colleghi per sostituire la ruota.

Sul posto, all'altezza del km 387 in direzione Ancona, erano accorsi quindi alcuni colleghi del camionista con un’auto, tra di loro anche il 46enne. La tragedia è avvenuta intorno alle 8 di oggi, lunedì 15 marzo, dopo la sostituzione dello pneumatico. Secondo quanto ricostruito finora, il quarantaseienne pare stesse facendo segnalazioni ai mezzi che sopraggiungevano per rallentarli quando la motrice di un camion senza rimorchio no ha fatto in tempo a frenare. Il mezzo ha sbandato e ha colpito la vittima che è stata sbalzata per diverse decine di metri sull’asfalto dove è rimasta esanime.

Per l’uomo inutili i successivi soccorsi medici da parte del personale del 118 accorso sul posto dopo la chiamata di emergenza da parte dei colleghi del 46enne. Il personale sanitario ha solo potuto constatarne il decesso sul posto. Sul luogo dell’accaduto sono accorsi anche gli uomini della Direzione settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia e le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi del caso. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti il traffico sulla tratta stradale in direzione nord è stato limitato a una sola corsia di marcia per alcune ore con conseguenti code di mezzi in direzione Ancona.