C'è anche chi guarisce dal coronavirus a 102 anni: è il caso di Alba Perinetti, una signora ultra-centenaria ricoverata presso la fondazione santa Chiara di Lodi. La donna, originaria di Ancona, si era ammalata gravemente dopo aver contratto l'infezione da Covid-19 a metà aprile in una residenza per anziani. Dopo aver effettuato il tampone, era stata ricoverata nel reparto con codice rosso della casa di cura. E nonostante la gravità dell'infezione, è finalmente guarita. Dopo essere risultata negativa al test, che ne ha quindi confermato la guarigione, ha potuto incontrare nuovamente la figlia, il genero e il nipote. Sempre nel rispetto delle misure di sicurezza. E ha raccontato loro quanto passato negli ultimi mesi. Ora la signora si prepara a festeggiare il suo 103esimo compleanno il prossimo settembre.

Non è la prima storia di un anziano centenario che riesce a sconfiggere il coronavirus. Poco più di un mese fa, a Milano, Saverio Pizzurro, anche lui di 102 anni, era uno dei pazienti più longevi ad essere guariti dal Covid-19. Da tempo ospite in una Rsa in provincia di Bergamo, lo scorso marzo è risultato positivo al tampone e messo tempestivamente in isolamento, dove è dovuto rimanere per lunghe settimane. Non è stato l'unico ospite della struttura a contrarre l'infezione: in molti purtroppo non sono sopravvissuti. Saverio era l'unico asintomatico, ed è stato messo in quarantena proprio per salvaguardare il suo quadro sanitario. Sembrava un miraggio che un ultra-centenario potesse battere il virus, ma Saverio, proprio come Alba, dopo lunghissimi mesi in isolamento ce l'ha fatta.