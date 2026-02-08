Si cerca lo studente di Lettere Davide Proto: il 26enne è scomparso a Bologna, non si sa nulla da ore

Davide Proto, il 26enne studente della facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, è scomparso da ieri 7 febbraio: “I familiari sono preoccupatissimi perché Davide non si trova. Chiediamo aiuto a tutti”.

Si cerca Davide Proto, il 26enne studente di Bologna di cui la famiglia non ha più sue notizie da ieri 7 febbraio. Così prima la segnalazione alle forze dell'ordine, poi all'associazione Penelope. Al momento si sa che il ragazzo vive nella città emiliana perché frequenta la facoltà di Lettere e Filosofia, ma è originario di Salerno. È alto 1.80 e pesa 65 chili.

Non si sa cosa sia successo. La famiglia però è preoccupata e ha denunciato la scomparsa. Per chi lo dovesse vedere, contatti il 112 o l'associazione Penelope che in un post Facebook ha scritto: "L’ Associazione Penelope Emilia Romagna cerca Davide Proto, studente di lettere e filosofia a Bologna. I familiari sono preoccupatissimi perché’ Davide non si trova. Chiediamo aiuto a tutti".