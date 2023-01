Si avvicina troppo ai fornelli mentre cucina e gli abiti prendono fuoco: muore carbonizzato a 94 anni L’anziano morto carbonizzato nel suo appartamento in San Donnino a Campi Bisenzio (Firenze). La triste scoperta è stata fatta dai sanitari del 118, i quali hanno allertato i carabinieri di San Piero a Ponti.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Tragedia alle porte di Firenze: un uomo di 94 anni è stato ritrovato ieri intorno alle 12 carbonizzato all'interno del proprio appartamento, in zona San Donnino, nel comune di Campi Bisenzio, a pochi chilometri dal capoluogo.

I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, 29 gennaio: intorno a mezzogiorno, i sanitari del 118 hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti perché era stata rinvenuta la salma carbonizzata dell'anziano all’interno della sua abitazione.

Dalla ricostruzione dei fatti, la vittima, mentre cucinava, si sarebbe avvicinata troppo ai fornelli della cucina provocando la combustione degli abiti che indossava e morendo così carbonizzato. Si tratta di una prima ipotesi che andrà verificata. La salma è stata trasportata presso il reparto di medicina legale di Careggi esame autoptico.

Purtroppo non è la prima tragedia domestica di questo tipo. Qualche giorno fa a Terrasini, in Sicilia, il 58enne Agostino Tortorici, disabile, è rimasto vittima di un incendio scoppiato nel suo appartamento nel cuore della notte. Ignote le cause del rogo. Le fiamme non hanno dato scampo al 58enne, trovato carbonizzato il giorno dopo: le sue condizioni fisiche gli impedivano materialmente di alzarsi dal letto. Da tempo, infatti, era affetto da una malattia degenerativa e non era autonomo.

Un altro dramma analogo è quello avvenuto all'inizio del mese di gennaio a Ladispoli, in provincia di Roma, dove una 61enne si sarebbe data fuoco; come appreso da Fanpage.it si sarebbe chiusa dentro alla camera di casa dei genitori dove viveva, dandosi fuoco dopo essersi cosparsa il corpo di materiale infiammabile casalingo. Un suicidio, dunque.