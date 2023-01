Scoppia un incendio in casa, 58enne disabile muore avvolto dalle fiamme nel suo letto a Terrasini È morto carbonizzato nel suo appartamento di Terrasini, nel Palermitano, l’uomo disabile ucciso da un incendio divampato la scorsa notte. Il cadavere del 58enne è stato ritrovato questa mattina all’alba.

A cura di Chiara Ammendola

L’appartamento in fiamme e Agostino Tortorici

È morto avvolto dalle fiamme nel suo letto, il 58enne Agostino Tortorici, l'uomo disabile vittima di un incendio scoppiato nel suo appartamento di Terrasini la scorsa notte. Il suo cadavere, carbonizzato, è stato ritrovato questa mattina all'alba quando i vigili del fuoco sono riusciti finalmente a domare le fiamme.

Ancora frammentarie le informazioni ma stando a quanto si apprende sembra che l'uomo, che viveva al primo piano di un condominio in piazza Duomo a Terrasini, sia stato sorpreso dalle fiamme mentre si trovava a letto. In casa con lui c'era un badante che però non è riuscito a soccorrerlo. Il rigo è scoppiato intorno alle 2 quando è stato lanciato l'allarme ai vigili del fuoco.

Sembra che in un primo momento i vicini di casa dell’uomo abbiano provato a entrare in casa per soccorrere il 58enne ma le fiamme hanno reso impossibile l'accesso. Nessuno è riuscito a raggiungere la camera da letto dove dormiva l’uomo, che è stato poi ritrovato carbonizzato. Il fumo e le fiamme in pochi minuti hanno infatti avvolto l'intero immobile.

Quando i vigili del fuoco hanno raggiunto l'appartamento erano decine le persone in strada. Le operazioni di spegnimento del rogo e di bonifica dell'appartamento si sono concluse all'alba quando è stato poi rinvenuto il cadavere dell'uomo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri che hanno posto sotto sequestro l'appartamento.

I rilievi saranno necessari per capire cosa abbia provocato l'incendio che ha ucciso Agostino Tortorici. Al momento ogni ipotesi resta aperta: potrebbe essersi trattato di un corto circuito o di una distrazione.