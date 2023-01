Donna trovata morta in casa a Ladispoli: il cadavere carbonizzato Tragedia a Ladispoli, dove una donna di 61 anni è stata trovata morta carbonizzata in casa. Le indagini sono in corso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna è stata trovata morta in casa a Ladispoli, in provincia di Roma. I fatti risalgono alla serata di ieri, sabato 7 gennaio, e si sono verificati in un'abitazione in via Fiume nel Comune del litorale Nord della procincia di Roma. Da quanto si apprende la vittima è una sessantunenne, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, rimasta coinvolta in un incendio, che ha interessato il suo appartamento. Non è ancora chiaro il quadro della vicenda sul quale sono in corso le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura, l'ipotesi maggiormente accreditata è che possa essersi trattato di un suicidio, ma non si esclude che possa essere stato un incidente.

Secondo le informazioni apprese a dare l'allarme è stata sua sorella, una donna di sessantasei anni del posto, che l'ha trovata morta rientrando a casa. Notando che qualcosa non andava, ha aperto la porta della camera da letto e l'ha trovata senza vita. Il cadavere era sul letto, carbonizzato. Arrivata la chiamata d'emergenza alle forze dell'ordine, sul posto sono arrivati il personale sanitario in ambulanza, i vigili del fuoco di competenza territoriale e i carabinieri della Stazione di Ladispoli. Una volta all'interno dell'appartamento i militari hanno trovato il cadavere della donna. Fortunatamente il resto del palazzo non ha riportato conseguenze nell'incendio divampato all'interno dell'abitazione e gli altri condomini stanno bene.

Da un primo esame esterno sul cadavere non sono emersi segni riconducibili a una violenza. Terminati i rilievi all'interno dell'appartamento la salma è stata rimossa e trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, per l'autopsia. I risultati degli esami autoptici aiuteranno gli inquirenti a far luce sull'accaduto. Le indagini sono in corso.