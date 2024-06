Si allontana dal pic-nic del papà 39enne e cade in un canale di scolo: morta bimba di 3 anni

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Immegine di archivio

Una bimba è morta dopo essere caduta all'interno del canale di scolo nei pressi di un'area parcheggio in località Roncajette a Ponte San Nicolò, vicino al fiume Baccaglione. I carabinieri di Piove di Sacco sono intervenuti su richiesta del 118 per soccorrere la bimba di 3 anni residente a Padova: la piccola si trovava lì insieme al papà 39enne e alcuni suoi amici per un pic-nic.

Stando a quanto ricostruito, la minore si sarebbe allontanata in un momento di distrazione del papà 39enne, cadendo poco dopo nel canale di scolo. Il papà e i suoi amici, dopo aver perso di vista la bambina, non sono riusciti a rimettersi sulle sue tracce e hanno allertato i soccorritori. Le forze dell'ordine e il 118, dopo aver cercato per un po' di tempo la minore, l'hanno trovata priva di sensi nel canale di scolo.

La bimba è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Padova gravemente ferita, ma è morta poco dopo l'ingresso in reparto.

In aggiornamento