Si addormentano con la stufa accesa: 64enne muore intossicato da monossido di carbonio, in ospedale la moglie Un uomo di 64 anni è morto intossicato da monossido di carbonio a Diano Marina. La moglie della vittima è stata trasportata presso l'ospedale di Imperia, mentre altri tre volontari del pubblico soccorso sono stati dimessi dopo le prime cure per una lieve intossicazione.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio.

Cinque persone sono rimaste coinvolte in una fuga di monossido di carbonio avvenuta in un'abitazione di Diano Marina. Un uomo di 64 anni è deceduto mentre in 4 sono rimasti intossicati. Tra le persone ricoverate in ospedale vi sono la moglie della vittima e tre volontari del pubblico soccorso. Tutti sono stati trasportati presso il nosocomio di Imperia.

La 65enne è sotto osservazione mentre gli altri sono stati dimessi, essendo stati trovati minimi livelli di monossido. L'allarme è scattato verso le 3 di notte. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale medico-sanitario con i carabinieri. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda. Non si esclude che la procura possa aprire un'inchiesta su quanto successo.

Al momento dei fatti, secondo i primi rilievi, i due coniugi stavano dormendo. Sul posto è intervenuta l'automedica e la locale Croce Rossa. Nelle indagini sono coinvolti i Carabinieri di Imperia. A causare il tutto, stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe stata una stufetta difettosa che ha provocato la perdita di monossido di carbonio.

In aggiornamento