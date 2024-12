Si addormenta con la sigaretta accesa e la casa va a fuoco: Angela morta nell’incendio con la sua cagnolina

video suggerito

Si chiamava Angela Coratella e aveva 49 anni la donna morta in un incendio divampato domenica 22 dicembre in una casa popolare a Settimo Torinese. A far scoppiare il rogo all'interno dell'abitazione sarebbe stato un mozzicone di sigaretta lascito acceso e caduto sul materasso dove la 49enne dormiva. Tra le fiamme è deceduta anche la cagnolina della donna.

A cura di Eleonora Panseri

Si chiamava Angela Coratella e aveva 49 anni la donna morta in un incendio divampato ieri, domenica 22 dicembre, in una casa popolare a Settimo Torinese. A nulla purtroppo è servito l'intervento dei Vigili del Fuoco chiamati da una vicina, per la donna non c'è stato nulla da fare.

A far scoppiare l'incendio all'interno dell'abitazione sarebbe stato un mozzicone di sigaretta lasciato acceso e caduto sul materasso dove la 49enne dormiva. Questo avrebbe preso fuoco e le fiamme si sarebbero rapidamente propagate in tutta la casa.

Come già anticipato, a dare l'allarme e a richiedere l'intervento dei soccorritori è stata una vicina di casa, che abita al piano sottostante a quello dove viveva la vittima e che ha visto del fumo uscire dall'appartamento.

I Vigili sono riusciti a portare la 49enne fuori dalla casa e i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla sul posto prima di trasportarla in ospedale, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

I Carabinieri, intervenuti insieme ai Vigili e agli agenti della polizia locale, hanno messo sotto sequestro l'appartamento e sono in corso le indagini per stabilire l'esatta causa del rogo. Sul luogo si sono presentati anche la sindaca di Settimo, Elena Piastra, e il presidente dell'Agenzia Territoriale Per La Casa Piemonte Centrale (Atc) Emilio Bolla.

“A nome dell’Agenzia Territoriale per la Casa esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia della vittima e a tutti i residenti coinvolti. – ha detto Bolla – Atc si impegna a collaborare pienamente con le autorità competenti per chiarire le cause dell’accaduto”.

In base a quanto riportano i quotidiani locali, la donna viveva una situazione difficile: non aveva un impiego, negli ultimi anni era seguita dai servizi sociali del Comune e aveva alcuni problemi di tossicodipendenza.

Nel mese di maggio aveva perso il compagno, morto per un malore ed era rimasta da sola nell’appartamento. L'unica compagnia era quella della sua cagnolina Kira, da cui non si separava mai. L'animale è morto nell'incendio insieme a lei.