Si accascia in campo durante una partita, morto in ospedale il calciatore 26enne Mattia Giani È morto Mattia Giani, 26 anni, calciatore del Castelfiorentino United che nel pomeriggio di domenica 14 aprile si era accasciato sul campo durante una partita di Eccellenza Toscana. Il ragazzo era stato subito soccorso e ricoverato d'urgenza al Careggi di Firenze. La notizia è stata confermata dal sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni.

A cura di Eleonora Panseri

È morto Mattia Giani, 26 anni, calciatore del Castelfiorentino United che nel pomeriggio di domenica 14 aprile si era accasciato sul campo al 14′ del primo tempo durante la partita di Eccellenza Toscana, Lanciotto Campi-Castelfiorentino. La notizia è stata confermata dal sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni.

"Mi giunge, purtroppo, una terribile notizia. Mattia non ce l’ha fatta. In questi momenti mancano decisamente le parole. Una tragedia terribile. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società di appartenenza. Riposa in pace", ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook.

Il ragazzo si era sentito male domenica pomeriggio allo stadio di Campi Bisenzio, dove la sua squadra giocava in trasferta. Improvvisamente era caduto a terra ed era stato subito soccorso, quindi trasferito in condizioni disperate all'ospedale Careggi di Firenze. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, per diversi minuti il suo cuore avrebbe smesso di battere.

La società questa mattina aveva pubblicato un post sui social, annunciando la sospensione di tutte le attività: "A seguito di quanto successo ieri al proprio calciatore Mattia Giani, il Castelfiorentino United ha deciso in data odierna di sospendere tutte le attività di allenamento delle proprie squadre, nella speranza che tutto possa risolversi per il meglio, per Mattia, per i familiari e per tutta la Castelfiorentino sportiva e non".

Giani, attaccante, aveva militato in diverse società toscane. Nel 2015 era stato arruolato nella Primavera all'Empoli, a cui era rimasto molto legato, poi era passato al Pisa, al Ponsacco, al Grosseto, prima di approdare nel 2022 quando al Castelfiorentino United. Il fratello, di due anni più giovane, gioca nel Legnago in Serie C.

Foto Facebook