Shampoo, deodoranti e saponi cancerogeni: la GdF ha sequestrato 270mila cosmetici vietati Operazione ‘Dirty Soap’ tra Piemonte e Lombardia, i prodotti contenevano ‘Butylphenyl methylpropional’, conosciuto anche come Lilial, vietato con regolamento Ue dal primo marzo 2022.

A cura di Biagio Chiariello

La Guardia di finanza di Novara ha sequestrato 270mila articoli di cosmetica e igiene per la salute contenenti una sostanza dichiarata nociva per la salute: il cosiddetto ‘Butylphenyl methylpropional‘, conosciuto anche come Lilial, un composto chimico comunemente usato come profumo nei preparati cosmetici e nelle polveri per bucato, vietato con regolamento Ue dal primo marzo 2022 poiché rientrante nel novero delle sostanze catalogate come cancerogene e tossiche.

Si tratta di una fragranza al mughetto – spiega il maggiore Piero Galante – utilizzata in prodotti cosmetici".

La scoperta grazie all’operazione “Dirty soap” messa a segno dalla Guardia di finanza.

Le indagini sono partite dal sequestro in due punti vendita nei comuni di Verbania e Cannobio di 157 prodotti: si trattava di deodoranti, saponette, shampoo e bagnoschiuma contenenti il Lilial. I titolari dei due negozi sono stati anche denunciati per la violazione della legislazione speciale in tema di cosmetici.

Le fiamme gialle di Verbania hanno poi continuato le indagini attraverso la documentazione fiscale e sono risaliti al fornitore, una società attiva nel commercio all’ingrosso di saponi e cosmetici con sede in provincia di Varese, dove sono stati trovati altri 15mila prodotti contenenti la sostanza vietata.

Ulteriori indagini, sotto il coordinamento investigativo dell'autorità giudiziaria di Busto Arsizio, hanno permesso di individuare due ulteriori società di stoccaggio e logistica varesine che detenevano, dove erano in deposito, per la successiva immissione in commercio, prodotti con la stessa sostanza cancerogena, in tutto 255mila confezioni di shampoo, deodoranti, profumi e saponi, in 161 bancali.