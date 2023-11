Sesso in auto durante la nottata di maltempo, multa da 10 mila euro per una coppia a Firenze Maxi sanzione per due ragazzi a Firenze: si erano appartati in una vettura a pochi metri dalla sede della Questura mentre sulla città imperversava il maltempo che ha fatto diverse vittime in Toscana.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una notte di passione costata molto cara ad una giovane coppia appartata in una strada di Firenze nei pressi della questura: per la ragazza, 23enne del Viterbese, e il suo compagno, 21enne livornese, è scattata una sanzione di 10 mila euro per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza.

I due amanti sono stati beccati questa notte, propria imperversava la tempesta che sta mietendo vittime in Toscana, in atteggiamenti inequivocabili in via Bonifacio Lupi, a una manciata di metri dagli uffici di via Zara, ovvero la sede della polizia.

Una volante della squadra mobile impegnata nei controlli, intorno alle 2, si è imbattuta nell'auto posteggiata con i due a bordo, che sono stati multati.

Leggi anche Medici multati per aver lavorato troppo in pandemia: dopo la lettera a Mattarella sospese le sanzioni

Già tre anni fa, sempre a Firenze, un 24enne e una 32enne erano stati sanzionati proprio per 10 mila euro dopo essere stati colti in flagranza di reato. Nottetempo la polizia municipale era intervenuta nella zona del parco di San Donato e aveva trovato la coppia impegnata durante un atto sessuale.

Un episodio analogo era stato segnalato a Perugia lo scorso marzo: protagonisti della scena un ottantenne perugino a una donna residente bello stesso comune umbro, beccati nei giorni scorsi dagli agenti della polizia locale e denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

E ancora, la scorsa estate un uomo e una donna sono stati denunciati nel napoletano, a Bacoli, dopo aver dato spettacolo per strada, facendo sesso appoggiati alla loro automobile davanti a tante persone, tra cui anche bambini: la scena è stata ripresa dai passanti e il video è stato pubblicato online.