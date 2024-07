video suggerito

"Come fanno le famiglie a vivere con 4 mila euro al mese?": polemica sulle parole di Flavio Briatore Ospite del podcast 2046 di Rovazzi e Mazzoli, l'imprenditore ha parlato di molti temi. Ma a destare scalpore è stato il suo personale stupore su come una famiglia in Italia possa vivere con 4.000 euro al mese. E ha aggiunto: "Bisogna abbassare le tasse".

A cura di Biagio Chiariello

Flavio Briatore, ospite del podcast 2046

“Come fa una famiglia di quattro persone a vivere con 4.000 euro al mese?”, se l'è chiesto Flavio Briatore, ospite del podcast 2046, di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli. Le parole dell'imprenditore hanno fatto molto discutere, non tanto per i temi trattati ma per le cifre enumerate:

Io credo che una famiglia di quattro persone dove il marito guadagna 1.400 o 2.000 e la moglie magari ne guadagna 1.500 ma anche 2.500 o 4.000 euro, che già sono cifre importanti, come fanno a vivere? Io mi chiedo: paghi l’affitto, c’è bisogno del dentista, c’è bisogno di pagare un paio di scarpe, c’è un’emergenza, come fanno? Questi sono i veri miracoli: questa gente qui tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare mantenere i tuoi figli e la tua famiglia”.

Briatore elogia comunque chi riesce ad arrivare a fine mese con una famiglia a carico, con cifre secondo lui inaccettabili: "Cioè io mi chiedo: paghi l’affitto, se hai bisogno del dentista o di comprare qualcosa… cioè questi sono i veri miracoli. Cioè per sta gente qui tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare. Mantieni i tuoi figli, la tua famiglia, li vesti bene….".

La soluzione? Innanzitutto abbassare le tasse: "Gli aumenti dei salari è giusto, ma non puoi pagare le tasse che ti appioppano. Dovrebbero diminuire le tasse, aumentare anche questo e i soldi spenderli bene".

Le sue parole hanno chiaramente scatenato le polemiche, soprattutto di chi lo accusa di vivere ben lontano dalla realtà per non rendersi che quei 4mila euro al mese sono un privilegio di ben poche persone. Altri, invece, hanno elogiato il suo intervento e gli chiedono addirittura di entrare in politica.