Sesso in pieno giorno nel parcheggio davanti alla scuola, ottantenne e una donna denunciati a Perugia Protagonisti della scena un ottantenne perugino a una donna residente bello stesso comune umbro, beccati nei giorni scorsi dagli agenti della polizia locale di Perugia e denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

A cura di Antonio Palma

Incuranti di essere in pieno giorno e davanti a una scuola pubblica frequentata da minori, si sono appartati in auto, dando libero sfogo ai loro impulsi e facendo sesso in un parcheggio nelle immediate vicinanze dell'istituto scolastico. Protagonisti della scena un ottantenne perugino a una donna residente bello stesso comune umbro, beccati nei giorni scorsi dagli agenti della polizia locale di Perugia e denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

I due, entrambi residenti a Perugia ora dovranno affrontare un processo per un reato che prevede una pena da quattro mesi a quattro anni e sei mesi di reclusione. Anche se si tratta di un reato depenalizzato con una sanzione amministrativa pecuniaria, infatti, per il caso della coppia è scattata l'aggravante prevista nel caso i fatti avvengano nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori, come appunto la presenza di una scuola nelle adiacenze.

I due amanti in effetti sono stati sorpresi a consumare un amplesso sessuale in auto, davanti alla scuola di san Sisto, dove erano perfettamente visibili dai palazzi vicini ma anche dallo stesso istituto. Gli agenti dell'ufficio sicurezza urbana della polizia municipale del resto sono intervenuti proprio su segnalazione di residenti trovando i due amanti ancora sul posto.

"L'uomo italiano e la donna residente a Perugia, di origine rumena, consumavano un rapporto sessuale nel veicolo dell’uomo, in un parcheggio nelle immediate vicinanze della scuola e ben visibile dalla stessa" spiegano dal comune umbro. Per questo nei loro confronti è scatta la denuncia per atti osceni in luogo pubblico, con l’aggravante della presenza di una scuola nelle adiacenze e quindi di "un pericolo per i minori che in quel momento si trovavano all’esterno dell’edificio e che avrebbero potuto assistere agli atti".