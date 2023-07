Sesso in strada a Bacoli, in auto c’era anche un bimbo di 3 anni: la coppia è stata denunciata Il video della coppia, che faceva sesso in strada, appoggiata a un’auto, qualche giorno fa ha fatto il giro del web. I due sono stati identificati e denunciati dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Un frame del video diffuso online

Sono stati denunciati i due che, la scorsa settimana, a Bacoli, nella provincia di Napoli, hanno dato spettacolo per strada, facendo sesso appoggiati alla loro automobile davanti a tante persone: la scena è stata ripresa dai passanti e il video è stato pubblicato online, diventando in pochissimo tempo virale, suscitando molta indignazione. Come detto, i due sono stati identificati dai carabinieri e sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico: si tratta di un uomo di 36 anni e di una donna di 26, entrambi di Pozzuoli.

In auto c'era anche il figlio della donna, un bimbo di 3 anni

Non solo: come hanno potuto constatare i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, mentre la coppia faceva sesso appoggiata alla propria automobile, nell'abitacolo c'era anche un bambino di tre anni, figlio della donna: per questo motivo, i due devono rispondere anche del reato di corruzione di minore; la vicenda è stata dunque segnalata anche ai servizi sociali competenti sul territorio.

Nel corso delle indagini, scattate subito dopo la diffusione del video, che ha rimbalzato su tutte le piattaforme social e le app di messaggistica, i militari dell'Arma hanno inoltre potuto constatare che, subito dopo quanto accaduto a Bacoli, la coppia ci avrebbe riprovato anche all'interno di un bar di Pozzuoli.