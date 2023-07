Sesso in strada a Bacoli, il sindaco: “Squallido chi ha ripreso e messo il video in Rete” Scendono dall’auto e fanno sesso in strada a Bacoli: in tanti riprendono il video e lo pubblicano in Rete. Il sindaco: “Squallido riprendere la scena”

Un video girato da alcuni passanti a Bacoli sta facendo scalpore: si vedono due giovani che scendono dall'auto ed hanno un rapporto sessuale in strada. Un video più che esplicito, che diversi passanti hanno ripreso, increduli di quanto stesse avvenendo, tra l'altro in presenza di alcuni bambini. In molti hanno ricondiviso il video in Rete e sui gruppi Whatsapp, generando un vero e proprio "tormentone", con molti che cercano di "identificare" i due amanti focosi. Ma c'è anche chi, dopo aver ripreso il video, ha preferito girarlo alle forze dell'ordine, che hanno subito avviato le indagini. E proprio per quest'ultimo caso il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, ha speso parole di encomio, attaccando invece chi ha diffuso la scena in Rete solo per farsi due risate".

"Sta girando sul web il video di una coppia di giovani che, scesi dalla propria auto, a Bacoli, fanno sesso in strada. Saranno denunciati per atti osceni in luogo pubblico. È un fatto indecente. Punto. Permettetemi però di fare una riflessione", ha spiegato il sindaco, "Trovo sinceramente ancora più squallido quanti hanno ripreso la scena. Come se fosse uno spettacolo. Facendo diventare il video, virale. Senza pensare di contattare le forze dell’ordine. Senza pensare di fare qualcosa per mettere fine a questo degrado. Ma restando lì, a filmare. Ed a pubblicare addirittura questo video, sui social. Provando pure ad innescare strumentalizzazione politica. Al grido: “Bacoli è abbandonata. Mancano i controlli”. Allucinante. Voglio invece ringraziare il cittadino che ha ripreso quanto accaduto. Ha ripreso la targa dell’auto. E, anziché pubblicare il video su Facebook, l’ha consegnato alle forze dell’ordine", ha concluso Della Ragione, "La coppia sarà denunciata. E pagherà le conseguenze di quanto fatto".