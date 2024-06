Più di 100 coppie dello stesso sesso si sono sposate durante un matrimonio di gruppo in Messico

Oltre un centinaio di coppie dello stesso sesso si sono sposate venerdì 28 giugno in una cerimonia di gruppo, romantica e politica, come parte delle celebrazioni del mese del Gay Pride di Città del Messico. La cerimonia è stata commovente, ma al tempo stesso ha simboleggiato la lotta per la parità dei diritti.