Sequestrati in Piemonte 40 chili di khat, la droga stimolante simile all'anfetamina La droga è stata trovata dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza durante un controllo ordinario al valico stradale di Iselle di Trasquera, nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte.

A cura di Davide Falcioni

Quaranta chili di khat, suddivisi in 400 mazzi di foglie fresche avvolte in carta assorbente, sono stati scovati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza durante un controllo ordinario al valico stradale di Iselle di Trasquera, nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte.

Quando gli è stato chiesto se avesse "qualcosa da dichiarare", un cittadino extracomunitario diretto in Svizzera ha risposto di no, tuttavia militari si sono insospettiti e hanno effettuato un approfondito controllo della su auto trovando dapprima solo una modica quantità di marijuana e successivamente, tra i bagagli, le mazzette di khat.

Cosa è il khat, come si assume e quali sono i suoi effetti

Il khat (o qat) è una pianta originaria dell'Africa orientale e della Penisola Arabica, il cui nome scientifico è Catha edulis. Le sue foglie e i suoi rami freschi contengono sostanze stimolanti, principalmente catinone e catina, che hanno effetti simili a quelli delle anfetamine.

Il khat viene masticato per estrarre i principi attivi. Dapprima vengono scelte foglie e ramoscelli freschi, poiché i principi attivi si degradano rapidamente dopo la raccolta. Poi foglie e ramoscelli vengono masticati lentamente, formando una sorta di "bolo" che viene tenuto in bocca per ore consentendo il lento assorbimento dei principi attivi.

Gli effetti del khat includono aumento di energia, euforia e riduzione della sensazione di fame, ma anche un aumento della socialità. Tra gli effetti negativi vi sono insonnia, irritabilità, problemi cardiaci, dipendenza psicologica e, a lungo termine, danni alla salute mentale e fisica. Il khat è legale in alcuni paesi (ad esempio, Yemen, Somalia, Etiopia), ma è considerato una sostanza controllata o illegale in molti altri, tra cui gran parte dell'Europa e degli Stati Uniti, a causa dei suoi effetti stimolanti e del potenziale di abuso.