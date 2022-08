Sequestrata in Italia la “Blue Punisher”, la nuova super droga 5 volte più forte dell’Ecstasy Sequestrata per la prima volta in Italia la “Blue Punisher”, la droga 5 volte più forte dell’Ecstasy. Lo stupefacente era stato già individuato e confiscato in un club di Manchester.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto da Twitter

Le forze dell'ordine hanno sequestrato a Roma la "Blue Punisher", la droga sintetica più forte del mondo. Le pillole blu sono cinque volte più forti della comune Mdma e sono state trovate nel quartiere del Pigneto, a Est del centro, poco lontano dalla zona universitaria di San Lorenzo.

Questo è il primo sequestro di Blue Punisher sul suolo italiano: questa droga, infatti, non era affatto diffusa nel nostro Paese.

Adesso però le autorità puntano a vederci chiaro. Le pasticche blu sono state trovate nelle tasche di un pusher 25enne senza fissa dimora e con piccoli precedenti penali.

Lo scopo delle forze dell'ordine è quello di ricostruire le tappe del viaggio di queste pillole fino all'arrivo in Italia.

La prima volta sono state sequestrate in una discoteca di Manchester, ma da allora hanno continuato a diffondersi in tutti i club del mondo.

Il nome della pillola un omaggio al celebre vendicatore dell'universo Marvel, del quale la pasticca riporta anche il simbolo. La Blue Punisher è stata testata due volte nel laboratorio di analisi dei farmaci Mandrake presso la Manchester Metropolitan University: secondo gli studi, contiene 477 mg di Mdma.

Una dose più che mai elevata per una sola pillola: finora il massimo raggiunto è stato quello di 125 mg.

Il laboratorio di analisi Mandrake ha quindi pubblicato un post di avvertimento su Twitter per mettere in guardia gli utenti da questa nuova droga. Anche solo la metà di una pasticca mette in circolo dosi elevatissime di Mdma e assumerne una intera espone le persone al rischio di morte.

Stando agli accertamenti, si tratta della pillola di ecstasy più forte mai registrata. La Blue Punisher è diffusa principalmente nel Regno Unito e viene venduta illegalmente durante i festival e nei club.

Secondo le autorità italiane, la nuova pillola blu potrebbe essere alla base di festini che prevedono rapporti sessuali dopo il consumo di stupefacenti.