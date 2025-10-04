Attualità
Segue in bici una minore che fa jogging, poi tenta di violentarla: arrestato dopo 2 mesi un 21enne nel Senese

È stato arrestato dopo 2 mesi un 21enne che a fine luglio 2025 aveva tentato di violentare una ragazzina di 17 anni nel Senese. La ragazza stava facendo jogging quando è stata aggredita dal giovane. Riuscita a divincolarsi, ha denunciato il tutto alle autorità.
A cura di Gabriella Mazzeo
Ha aggredito una ragazza minorenne mentre faceva jogging nel Senese, in un parco pubblico di Poggibonsi (Siena), poi si è dato alla fuga. Il 21enne denunciato dalla giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari. Secondo quanto ricostruito, il tutto sarebbe avvenuto a fine luglio e la ragazzina sarebbe stata seguita dal 21enne mentre correva. L'uomo in bicicletta l'ha raggiunta facilmente per poi bloccarla e gettarla a terra, tentando la violenza.

La minore è riuscita a divincolarsi, rifugiandosi nella stazione dei carabinieri più vicina. La vittima ha denunciato l'aggressione, dando il via alle ricerche delle forze dell'ordine e alle indagini. Il 21enne è stato individuato poco dopo dalle autorità e posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale.

L'episodio si è verificato in pieno giorno a fine luglio, ma dopo due mesi di indagini l'Arma ha individuato il 21enne responsabile, arrestandolo. Ieri il giovane avrebbe dovuto tenere l'interrogatorio di garanzia, ma è stato rinviato. Al momento si trova ai domiciliari con l'accusa di tentata violenza sessuale nei confronti della giovane.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza ha denunciato subito l'accaduto alle forze dell'ordine dopo essere riuscita a sfuggire all'aggressione. La sua descrizione del 21enne e la lucidità mantenuta nel racconto hanno permesso alle autorità di individuare agilmente il giovane che dopo due mesi di indagini è finito in manette in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Il racconto della ragazza è apparso alle autorità estremamente coerente e dettagliato, tanto da basare sulla sua denuncia iniziale buona parte delle indagini che hanno poi portato, anche grazie all'ausilio di altri strumenti di verifica, all'arresto del 21enne, anche se il fermo si è verificato due mesi dopo l'aggressione.

