Segue in bici una minore che fa jogging, poi tenta di violentarla: arrestato dopo 2 mesi un 21enne nel Senese

Ha aggredito una ragazza minorenne mentre faceva jogging nel Senese, in un parco pubblico di Poggibonsi (Siena), poi si è dato alla fuga. Il 21enne denunciato dalla giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari. Secondo quanto ricostruito, il tutto sarebbe avvenuto a fine luglio e la ragazzina sarebbe stata seguita dal 21enne mentre correva. L'uomo in bicicletta l'ha raggiunta facilmente per poi bloccarla e gettarla a terra, tentando la violenza.

La minore è riuscita a divincolarsi, rifugiandosi nella stazione dei carabinieri più vicina. La vittima ha denunciato l'aggressione, dando il via alle ricerche delle forze dell'ordine e alle indagini. Il 21enne è stato individuato poco dopo dalle autorità e posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale.

L'episodio si è verificato in pieno giorno a fine luglio, ma dopo due mesi di indagini l'Arma ha individuato il 21enne responsabile, arrestandolo. Ieri il giovane avrebbe dovuto tenere l'interrogatorio di garanzia, ma è stato rinviato. Al momento si trova ai domiciliari con l'accusa di tentata violenza sessuale nei confronti della giovane.

