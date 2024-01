Scuole chiuse sabato 20 gennaio per neve: l’elenco dei Comuni A seguito dell’ondata di freddo che sta colpendo l’Italia in queste ore e dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile, nella giornata di sabato 20 gennaio le scuole sono state chiuse per neve in tre Regioni. Ecco l’elenco dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

In queste ore l'Italia sta affrontando quella che è stata definita come l'ondata di freddo più intensa dell'inverno, con temporali e neve, in particolare sulle regioni del Centro-Sud. A causa dei fenomeni previsti, alcuni anche intensi, è stata valutata dalla Protezione civile per la giornata di oggi, sabato 20 gennaio, l'allerta gialla su ampi settori di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Nelle prime tre Regioni, a causa delle nevicate che si stanno verificando "fino a 400-600 metri su Campania, Puglia centro-settentrionale e Basilicata con apporti al suolo moderati, fino a localmente abbondanti alle quote superiori di Basilicata e Campania", alcuni Comuni hanno deciso di disporre la chiusura delle scuole. Di seguito tutti i dettagli.

In Campania scuole chiuse per neve sabato 20 gennaio

In Campania, a seguito dell'allerta meteo per temporali e per neve, anche a bassa quota, diramata per oggi, sabato 20 gennaio, nella provincia di Avellino molte amministrazioni comunali hanno deciso di chiudere le scuole. Di seguito, l'elenco dei Comuni nei quali le scuole, di ogni ordine e grado, resteranno chiuse: Sant'Angelo dei Lombardi, Lioni, Calitri, Sant'Andrea di Conza, Montella, Andretta, Torella dei Lombardi, Lacedonia, Mirabella, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Sturno.

Leggi anche Oroscopo di oggi 20 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno

Sabato 20 gennaio scuole chiuse in Basilicata

In Basilicata è arrivata la prima nevicata dell'anno. Per questo, sabato 20 gennaio, il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha disposto la chiusura delle scuole.

In particolare, secondo quanto è stato reso noto dall'ufficio stampa dell'amministrazione comunale, Guarente "ha disposto la chiusura straordinaria e temporanea delle scuole di ogni ordine e grado della città di Potenza, escluse le strutture educative degli asili nido e le sedi universitarie cittadine, nella giornata di sabato 20 gennaio 2024, a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile e sentito l’ufficio di Protezione civile comunale, per repentino abbassamento delle temperature e le previste precipitazioni nevose".

Oltre al comune di Potenza, le scuole sono state chiuse anche in un'altra trentina di Comuni lucani, a causa del maltempo: Abriola, Avigliano, Bella, Brienza, Corleto Perticara, Forenza, Lagonegro, Latronico, Lauria, Marsico Nuovo, Marsico Vetere – Villa d'Agri, Moliterno, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Pignola, Rapone, Ruoti, Ruvo, San Fele, San Severino Lucano, Savoia di Lucania, Tito, Viggiano. In provincia di Matera, istituti chiusi solo nel Comune di Stigliano.

Chiusura delle scuole nel Foggiano

Prima neve dell'anno anche nel Foggiano, in alcuni centri dei Monti Dauni. In particolare, nella mattina di oggi, sabato 20 gennaio, la neve è caduta nel comune di Faeto. Qui e ad Anzano di Puglia è stata disposta la chiusura delle scuole. Entrambi i Comuni sono interessati in queste ore da moderate nevicate e forti raffiche di vento.