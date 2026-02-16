Scuole chiuse per maltempo in Calabria e allerta meteo arancione domani 17 febbraio: l’elenco dei comuni
Allerta meteo arancione e scuole chiuse in Calabria domani martedì 17 febbraio per maltempo. A seguito del bollettino di criticità meteorologica diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha valutato un’allerta meteo arancione su tutta la zona tirrenica della Calabria e allerta gialla in quattro regioni, molti sindaci hanno deciso di firmare ordinanze di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado sul proprio territorio per la giornata di Carnevale.
Scuole chiuse domani 17 febbraio in Calabria: l'elenco dei comuni
Numerosi comuni in Calabria hanno deciso di tenere chiuse le scuole per domani, martedì 17 febbraio, a causa dell'allerta meteo di livello arancione che è stata dichiarata dalla Protezione Civile. Diversi sindaci in queste ore hanno deciso di firmare le relative ordinanze, in molti casi estendendo lo stop alle lezioni già previsto anche ieri per maltempo. Ecco l’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani:
- Acquappesa
- Altomonte
- Amantea
- Arena
- Belsito
- Bianchi
- Casali del Manco
- Castrolibero
- Cosenza
- Decollatura
- Fuscaldo
- Gizzeria
- Grimaldi
- Lago
- Lamezia Terme
- Longobardi
- Malito
- Mangone
- Marzi
- Parenti
- Piane Crati
- Rende
- Rogliano
- San Fili
- San Martino di Finita
- Santo Stefano di Rogliano
- San Vincenzo la Costa
- Scigliano
- Vibo Valentia
- Zumpano
Allerta meteo arancione e gialla domani 17 febbraio: le regioni a rischio
In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 17 febbraio, una nuova allerta meteo arancione sui settori tirrenici della Calabria e allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico per i restanti settori della regione e per alcune zone di Campania, Marche, Sicilia. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani 17 febbraio: