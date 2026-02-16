Scuole chiuse per maltempo in Calabria e allerta meteo arancione domani 17 febbraio: l’elenco dei comuni

Per domani martedì 17 febbraio la Protezione Civile ha valutato allerta meteo arancione sulla Calabria e allerta gialla per temporali su quattro regioni. L’elenco delle scuole chiuse in Calabria per maltempo .

Allerta meteo arancione e scuole chiuse in Calabria domani martedì 17 febbraio per maltempo. A seguito del bollettino di criticità meteorologica diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha valutato un’allerta meteo arancione su tutta la zona tirrenica della Calabria e allerta gialla in quattro regioni, molti sindaci hanno deciso di firmare ordinanze di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado sul proprio territorio per la giornata di Carnevale.

Scuole chiuse domani 17 febbraio in Calabria: l'elenco dei comuni

Numerosi comuni in Calabria hanno deciso di tenere chiuse le scuole per domani, martedì 17 febbraio, a causa dell'allerta meteo di livello arancione che è stata dichiarata dalla Protezione Civile. Diversi sindaci in queste ore hanno deciso di firmare le relative ordinanze, in molti casi estendendo lo stop alle lezioni già previsto anche ieri per maltempo. Ecco l’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani:

Acquappesa

Altomonte

Amantea

Arena

Belsito

Bianchi

Casali del Manco

Castrolibero

Cosenza

Decollatura

Fuscaldo

Gizzeria

Grimaldi

Lago

Lamezia Terme

Longobardi

Malito

Mangone

Marzi

Parenti

Piane Crati

Rende

Rogliano

San Fili

San Martino di Finita

Santo Stefano di Rogliano

San Vincenzo la Costa

Scigliano

Vibo Valentia

Zumpano

Allerta meteo arancione e gialla domani 17 febbraio: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 17 febbraio, una nuova allerta meteo arancione sui settori tirrenici della Calabria e allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico per i restanti settori della regione e per alcune zone di Campania, Marche, Sicilia. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani 17 febbraio: