Attualità
video suggerito
video suggerito

Scuole chiuse per maltempo in Calabria e allerta meteo arancione domani 17 febbraio: l’elenco dei comuni

Per domani martedì 17 febbraio la Protezione Civile ha valutato allerta meteo arancione sulla Calabria e allerta gialla per temporali su quattro regioni. L’elenco delle scuole chiuse in Calabria per maltempo .
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Allerta meteo arancione e scuole chiuse in Calabria domani martedì 17 febbraio per maltempo. A seguito del bollettino di criticità meteorologica diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha valutato un’allerta meteo arancione su tutta la zona tirrenica della Calabria e allerta gialla in quattro regioni, molti sindaci hanno deciso di firmare ordinanze di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado sul proprio territorio per la giornata di Carnevale.

Scuole chiuse domani 17 febbraio in Calabria: l'elenco dei comuni

Numerosi comuni in Calabria hanno deciso di tenere chiuse le scuole per domani, martedì 17 febbraio, a causa dell'allerta meteo di livello arancione che è stata dichiarata dalla Protezione Civile. Diversi sindaci in queste ore hanno deciso di firmare le relative ordinanze, in molti casi estendendo lo stop alle lezioni già previsto anche ieri per maltempo. Ecco l’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani:

  • Acquappesa
  • Altomonte
  • Amantea
  • Arena
  • Belsito
  • Bianchi
  • Casali del Manco
  • Castrolibero
  • Cosenza
  • Decollatura
  • Fuscaldo
  • Gizzeria
  • Grimaldi
  • Lago
  • Lamezia Terme
  • Longobardi
  • Malito
  • Mangone
  • Marzi
  • Parenti
  • Piane Crati
  • Rende
  • Rogliano
  • San Fili
  • San Martino di Finita
  • Santo Stefano di Rogliano
  • San Vincenzo la Costa
  • Scigliano
  • Vibo Valentia
  • Zumpano

Allerta meteo arancione e gialla domani 17 febbraio: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 17 febbraio, una nuova allerta meteo arancione sui settori tirrenici della Calabria e allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico per i restanti settori della regione e per alcune zone di Campania, Marche, Sicilia. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani 17 febbraio:

Leggi anche
Scuole chiuse in Calabria, Sicilia e Sardegna e allerta meteo arancione oggi venerdì 13 febbraio: l'elenco dei comuni
Immagine
Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Per il Monaldi il bimbo con il cuore bruciato resta trapiantabile, la mamma: “È in lista"
Ma per i medici il "quadro resta drammatico anche per polmoni e reni"
La mamma in lacrime in Tv: "Mi appello al Papa"
Il cuore bruciato conservato in un normale contenitore di plastica
Il cardiochirurgo spiega come si decide se un paziente è trapiantabile
Come il bambino è mantenuto in vita: cos'è l'ECMO
Il caso Monaldi primo scoglio sanità per Fico: da oggi attività ispettiva della Regione sull'ospedale
L'inchiesta: le domande e le analisi di due procure e dei carabinieri su cosa è accaduto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views