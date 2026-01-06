Scuole chiuse per maltempo e neve domani mercoledì 7 gennaio: l’elenco dei comuni interessati

L’elenco delle scuole chiuse domani, mercoledì 7 gennaio, per maltempo e neve. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Lazio. Domani diramata allerta arancione e gialla. In aggiornamento.

Scuole chiuse domani, mercoledì 7 gennaio, per maltempo e per i disagi causati dalle nevicate delle scorse ore. Gli studenti rimarranno a casa in alcuni comuni nelle Marche, in Toscana, in Emilia-Romagna, in Friuli-Venezia Giulia e nel Lazio. Per la giornata di domani la Protezione civile ha diramato l'allerta meteo arancione e gialla.

L'elenco è in aggiornamento e altri comuni, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse nelle Marche domani mercoledì 7 gennaio

Sono circa una trentina i Comuni che hanno deciso nelle Marche di chiudere le scuole nella giornata di domani, mercoledì 7 gennaio, a causa dei disagi provocati dalle nevicate registrate in queste ore, complice l'abbassamento delle temperature, in tante zone della regione.

Nelle Marche la Protezione Civile ha prolungato l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e neve fino a tutta la giornata del 7 gennaio. Niente lezioni domani, tra gli altri centri, a Macerata, Tolentino, Fermo, Camerino, Fabriano, Cerreto d'Esi, San Severino Marche e Urbino.

A Pesaro invece le scuole rimarranno regolarmente aperte con alcune eccezioni: la scuola di Monteciccardo al Conventino, la scuola dell'infanzia di Montegaudio, "Madama Dorè"; la primaria "Arca delle Colline" dell'Arzilla e la scuola dell'infanzia "Mille Luci" di Candelara, "dove le condizioni di innevamento e di percorribilità delle strade – spiega il Comune – risultano al momento più critiche".

Nell'Anconetano, lezioni sospese per domani anche a Filottrano, Corinaldo, Castelleone di Suasa. Nel Pesarese stop alle lezioni per domani anche a Urbania, Cagli, Fossombrone, Tavoleto, Vallefoglia, Tavullia e Montelabbate. In provincia di Macerata, anche a Pioraco, Castelraimondo, Valfornace e Caldarola.

Nel Fermano, oltre a Fermo, scuole chiuse domani a Montefortino, Amandola, Smerillo, Santa Vittoria in Matenano, Montefalcone, Montappone, Monte Vidon Corrado, Falerone. In provincia di Ascoli Piceno scuole chiuse a Montemonaco e Roccafluvione.

Scuole chiuse a Imola e in provincia di Ravenna

A seguito delle nevicate che si sono abbattute sul territorio della città e della provincia di Ravenna, per domani "è stata decisa la chiusura delle scuole superiori e degli enti di formazione e istruzione professionale mentre nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie resteranno aperte. Così come rimarranno aperti i centri diurni per anziani e disabili".

È quanto si legge in una nota del Comune di Ravenna. "Per quanto riguarda il traffico – osserva il sindaco Alessandro Barattoni – ho appena terminato il sopralluogo in gran parte della zona sud del comune dove è nevicato di più. La situazione delle strade è in miglioramento anche per l'effetto della pioggia, ma adesso con l'abbassarsi delle temperature il pericolo maggiore diventa quello del ghiaccio".

Anche a Imola, a causa delle nevicate, "le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani per consentire la salatura delle strade e la pulizia di marciapiedi e aree pedonali, oltre alla verifica delle alberature nei pressi degli istituti".

Sono stati attivati 32 mezzi per lo sgombero neve e la messa in sicurezza della viabilità. Particolarmente rilevanti le criticità legate alla caduta di rami e alberi: i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 50 interventi nel solo territorio comunale.

Maltempo, scuole chiuse in Toscana: l'elenco dei comuni

Scuole chiuse domani anche in alcuni comuni della Toscana in seguito all'ondata di maltempo, con nevicate, che ha interessato numerose zone della regione e all'allerta per ghiaccio e neve.

In particolare è previsto che domani le scuole restino chiuse a Castiglione d'Orcia e Chianciano Terme, nel Senese, e a Gambassi Terme, Marradi, Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, a Poppi e a Castel Focognano nell'Aretino, e a Volterra (Pisa).

A Certaldo, nel Fiorentino, chiusura della scuola primaria di Fiano, mentre tutti gli altri plessi scolastici rimangono regolarmente aperti. A Limite sull'Arno chiusura della scuola elementare Guglielmo Marconi per guasto all'impianto di riscaldamento.

Scuole chiuse anche a Trieste e a Muggia per le nevicate

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha fatto sapere oggi che sta preparando una ordinanza per disporre la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, del territorio comunale di Trieste nella giornata di domani, mercoledì 7 gennaio 2026, a causa delle condizioni meteo legate alle nevicate.

La stessa decisione è stata presa anche dal sindaco di Muggia, Paolo Polidori, in riferimento al territorio da lui amministrato.

Maltempo in Ciociaria, scuole chiuse a Frosinone, Ceccano e Pontecorvo

Anche i sindaci di Frosinone, Ceccano e Pontecorvo hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul loro territorio comunale. Le ordinanze sono state firmate dopo una giornata di maltempo, nel corso della quale la pioggia non ha cessato praticamente mai di cadere.