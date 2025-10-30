Scuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Calabria domani 31 ottobre: l’elenco dei comuni

Nuova ondata di maltempo e scuole chiuse domani venerdì 31 ottobre in Calabria dove la Protezione civile ha lanciato un allerta meteo arancione per temporali su ampie zone della regione e un'allerta gialla sui restanti settori. Sono già diversi i comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per domani tra le provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e altri si aggiungeranno probabilmente nelle prossime ore.

A Catanzaro scuole chiuse domani per maltempo

I sindaci di diverse cittadine hanno già firmato le ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 31 ottobre sui propri territori tra cui il capoluogo Catanzaro. "Il sindaco Nicola Fiorita ha formalizzato l’ordinanza con cui dispone per domani 31 ottobre la chiusura delle scuole e delle istituzioni educative di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche" spiegano dal Comune.

Scuole chiuse, l'elenco dei comuni in aggiornamento

"Il provvedimento del primo cittadino fa seguito al bollettino del Dipartimento Regionale della Protezione Civile che ha comunicato un’allerta meteo arancione, che nella giornata di domani interesserà anche il territorio comunale" aggiungono dall'amministrazione comunale di Catanzaro. Nel dettaglio, per domani è allerta meteo arancione per i settori jonici reggini, catanzaresi e crotonesi, mentre sul resto della regione è stata diramata un’allerta gialla. Per questo altri sindaci del territorio hanno seguito l'esempio del capoluogo, anche nelle province di Crotone e Vibo Valentia, e altri potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Ecco l'elenco in aggiornamento dei comuni dove domani le scuole sono chiuse per maltempo: