Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 ottobre: le regioni a rischio

La Protezione civile ha valutato per domani, venerdì 31 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali su alcune zone della Calabria e allerta gialla su nove regioni. Il bollettino completo.

Allerta meteo arancione in Calabria domani

Nel dettaglio, l’avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 31 ottobre, precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria, specialmente sui settori ionici dove in diversi comuni scuole chiuse per la giornata di domani. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata quindi per la giornata di domani, venerdì 31 ottobre, allerta arancione sulla Calabria ionica e allerta gialla restanti settori della Calabria.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica attualmente in transito sulle regioni centro-settentrionali dell'Italia e che nelle prossime ore si sposterà gradualmente verso Sud-Est iniziando a coinvolgere anche la Sicilia. Nel corso della prossima notte l’area di bassa pressione avanzerà verso lo Ionio coinvolgendo la Calabria con precipitazioni temporalesche, che saranno più intense e persistenti sul versante ionico della regione. Il dipartimento di Protezione civile ha valutato inoltre per domani, venerdì 31 ottobre, un'allerta meteo gialla su parte di Basilicata, Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana e su tutta la Sicilia. Il Bollettino e la mappa completa di Criticità e Allerta Meteo per domani 31 ottobre:

Meteo, le previsioni per il 31 ottobre

Le previsioni meteo per domani 31 ottobre indicano al nord cielo nuvoloso e piogge diffuse che sulla Liguria, sui settori meridionali del Piemonte, sull'Emilia Romagna, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia si trasformeranno in temporali prima di una attenuazione in serata. Al Centro attesi piogge e temporali, anche di forte intensità, che interesseranno in particolare la Sardegna la Toscana il Lazio l'Umbria e l'Abruzzo. A sud infine temporali di forte intensità attesi in Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata.