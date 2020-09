Il maltempo resiste sull'Italia con temporali anche violenti e la situazione peggiorerà nelle prossime ore tanto che il Dipartimento della Protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per sette regioni e gialla per gran parte della penisola. A causa dell’ondata di maltempo diversi Comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse domani, venerdì 25 settembre. L’anno scolastico appena iniziato dopo la lunga pausa causata dalla pandemia di Coronavirus è costretto quindi a subire un primo stop a causa del maltempo. Resteranno chiuse domani dopo il primo giorno di riapertura le scuole di Napoli a causa dell’allerta meteo arancione. Il sindaco Luigi De Magistris ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura per tutte le scuole pubbliche e private, compresi gli asili nido. Anche in Toscana alcuni Comuni hanno deciso di chiudere le scuole. L’elenco delle scuole chiuse domani per maltempo è provvisorio e in aggiornamento: altri sindaci potrebbero infatti prendere decisioni simili nelle prossime ore.

Maltempo, scuole chiuse domani a Napoli

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha firmato una ordinanza per la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, dopo l’allerta meteo arancione proclamata dalla Protezione Civile per la giornata di domani. Resteranno chiusi anche parchi, impianti sportivi all'aperto e cimiteri. Oggi, giovedì 24 settembre, era stato il primo giorno di riapertura per le scuole napoletane ad accezione per quelle che hanno ospitato seggi elettorali e la cui riapertura è prevista per lunedì prossimo.

Scuole chiuse per maltempo domani in alcuni Comuni della Toscana

Oltre a Napoli, domani le scuole resteranno chiuse a Orbetello (Grosseto) dopo che è stata diramata un'allerta meteo di colore arancione per temporali anche di forte intensità. Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha firmato l'ordinanza di chiusura di ogni scuola di ordine e grado all'interno del territorio comunale. La stessa decisione è stata presa dal sindaco di Livorno Luca Salvetti, che chiude scuole e parchi a causa dell’allerta meteo per tutta la giornata di venerdì.