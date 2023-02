Scuole chiuse oggi a Siena dopo il terremoto: nuova forte scossa nella notte Scuole e università chiuse oggi a Siena dopo il terremoto di magnitudo 3.5 registrato ieri sera. Lo ha comunicato il presidente della Toscana, Giani, aggiungendo che un’altra forte scossa c’è stata nella notte. Chiusa anche la Torre del Mangia.

A cura di Ida Artiaco

Scuole chiuse oggi, giovedì 9 febbraio, a Siena dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.5 segnalata nella serata di ieri. La decisione è stata comunicata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui propri canali social. Per completare tutte le verifiche, resteranno chiuse anche le due università.

"Le scuole di ogni ordine e grado a Siena saranno chiuse per la giornata di giovedì 9 febbraio, chiuse anche le università.Al momento non si registrano criticità a seguito del terremoto", si legge sul suo account Facebook. Sempre Giani ha poi sottolineato che nella notte c'è stata una nuova forte scossa nell'area.

"I Vigili del Fuoco e i tecnici stanno verificando una ventina di segnalazioni a seguito del terremoto con epicentro a Siena. Dopo la prima forte scossa ne sono seguite al momento oltre 30 con magnitudo fino a 2.7 ML. Comprendo la paura dei cittadini che vorranno trascorrere la notte fuori, per questo il sistema di Protezione Civile è attivo e pronto a offrire assistenza", si legge in un altro aggiornamento.

La prima scossa di magnitudo 3.5 con profondità di 8 Km con epicentro a Siena è stata avvertita ieri alle 21.51. Due e quattro minuti più tardi sono state registrate altre due scosse, di magnitudo 2.4 a una profondità di 9 km e sempre con epicentro a 2 km da Siena. Poi lo sciame è proseguito con una scossa 2.1 alle 22.02; di magnitudo 2.7 alle 22.08; magnitudo 2 alle 22.10 e magnitudo 2.6 alle 22.36, secondo quanto si legge sul sito del'Ingv.

Anche se non sono stati segnalati danni a cose e persone, tanta è stata la paura tra i cittadini. Sempre a seguito del terremoto che ieri ha avuto come epicentro Siena, resterà chiusa oggi anche la Torre del Mangia, in piazza del Campo. Dal Comune si spiega che la misura è stata disposta per completare tutte le verifiche.