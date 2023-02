Terremoto a Siena, scossa di magnitudo 3.5: sentito fino a Firenze Il sisma è stato registrato alle 21.51. Due minuti più tardi è stata registrasta un’altra scossa, di magnitudo 2.4.

A cura di Biagio Chiariello

​La terra trema in Toscana. Una scossa di terremoto è stata registrata questa sera a Siena. Il sisma, stando a quanto riportato dall'Ingv, è stato percepito fino a Firenze: la scossa di magnitudo 3.5.

Secondo quanto si legge sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato registrato alle 21.51 con epicentro a un chilometro di distanza da Siena ad una profondità di 8 km.

A quanto si apprende non ci sarebbero danni, non sono infatti giunte chiamate d'emergenza ai vigili del fuoco, ma la scossa è stata avvertita dalla popolazione. Tanta la gente che è scesa in strada, in città e in comuni limitrofi al capoluogo, spaventata dalla forte scossa.

“Con la nostra sala operativa stiamo verificando la situazione, al momento nessuna segnalazione di danni”, ha scritto sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani. In una nota della Protezione Civile del Comune di Siena ha spiegato che "a seguito delle scosse di terremoto che si sono verificate nel territorio, qualora i cittadini vogliano uscire dalle proprie abitazioni, raccomanda di recarsi in spazi aperti. Al momento non abbiamo alcuna indicazione di danni".

Diverse le scosse che sono state registrate dopo la prima, la più alta delle quali si è verificata alle 22.08 con magnitudo 2.7.