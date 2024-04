Terremoto oggi a L’Aquila, scossa di magnitudo 3.1 a Scurcola Marsicana: avvertita fino ad Avezzano

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Doppia scossa di terremoto oggi nella zona de L'Aquila con epicentro a Scurcola Marsicana tra le 22:11 e le 22:14 di oggi, mercoledì 10 aprile.

La scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 22:11 di oggi in provincia de L'Aquila, nella Marsica. Lo riporta l'Ingv. L'epicentro è stato segnalato a 4 chilometri da Scurcola Marsicana, tra Magliano de' Marsi e Tagliacozzo, e ad una profondità di 7.3 Km.

Stando a quanto riferito da alcuni utenti sui social network, il sisma è stato avvertito in tutta la zona, anche in comuni come Capistrello, Tagliacozzo, Rosciolo, Magliano, Collelongo e fino ad Avezzano. In molti parlano di una "breve scossa ma intensa".

Tanta paura ma al momento non si segnalano danni a cose o persone, nonostante le numerose chiamate ai vigili del fuoco. Poco dopo, alle 22:14, una seconda scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata sempre nella zona a 5 chilometri da Scurcola Marsicana a una profondità di 10 km. Inoltre, già questa mattina c’era stata una scossa di magnitudo 1.6 registrata dall’Ingv che però non era stata avvertita se non da una piccola parte della popolazione.

Il terremoto si è verificato solo 4 giorni dopo il 15esimo anniversario del sisma che il 6 aprile 2009 provocò 309 vittime, sconvolgendo la vita della città de L'Aquila e di altri 55 comuni in Abruzzo.